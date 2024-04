“Ci tocca!”: i cittadini raccolgono rifiuti al parco giochi e al Parco di Poggio

Massa Marittima (Grosseto). In molti hanno partecipato domenica 21 aprile alla giornata ecologica “Ci tocca!“, organizzata dal Terziere di Borgo in collaborazione con il Comune e Sei Toscana, per raccogliere i rifiuti al Parco di Poggio e al parco giochi in via Martiri della Niccioleta.

Tanti volontari erano presenti per dare il proprio contributo alla raccolta, uniti dalla volontà di rendere il territorio più pulito e accogliente per chi lo vive e per chi lo visita. Rispetto alle precedenti edizioni, si è sensibilmente ridotta la quantità di rifiuti rinvenuti all’interno del parco, un segnale positivo che dimostra come le persone siano più consapevoli dell’importanza di rispettare l’ambiente, probabilmente anche grazie all’impatto delle iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale.

“Esprimo soddisfazione per la riuscita di questo appuntamento ormai a calendario”, ha commentato Roberto Barni, priore del Terziere di Borgo, sottolineando come in questi casi la partecipazione di appartenenti ad altre associazioni cittadine sia sinonimo di maturità e senso civico.

“Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale presente nella persona dell’assessore all’ambiente Ivan Terrosi, sempre disponibile e collaborativo, e a Sei Toscana – ha continuato Barni –. La mattinata si è conclusa con un aperitivo offerto dall’U.S. Olimpic a tutti i partecipanti. Al presidente Marcello Bernardini e a tutta la società Olimpic un grande ringraziamento per la disponibilità dimostrata”.

L’appuntamento è per il prossimo anno per la quarta edizione della passeggiata ecologica.

L’amministrazione comunale di Massa Marittima ringrazia il Terziere di Borgo, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.