Un incontro su Aida Borghigiani: le fu conferita la medaglia di bronzo al valore militare

Massa Marittima (Grosseto). “Aida Borghigiani, medaglia di bronzo al valore militare, storia di una donna coraggiosa di Niccioleta”: è il titolo dell’incontro in programma lunedì 22 aprile, alle 16.30, a Massa Marittima, nella sala “Mariella Gennai”, nel complesso delle Clarisse, in piazza XXIV Maggio.

L’evento è promosso dall’associazione Anpi “Martiri della Niccioleta”, sezione di Massa Marittima, in collaborazione con l’Università dell’Età libera e con il patrocinio del Comune, per ricordare la storia di questa donna di Niccioleta, Aida Borghigiani, rimasta oscurata per 30 anni. Aida fu protagonista di un’azione coraggiosa a favore degli ostaggi catturati dai tedeschi. Le fu conferita la medaglia di bronzo al valore militare dal Comune di Livorno.

All’incontro interverranno: Nadia Pagni, presidente dell’Anpi di Massa Marittima; Rita Lolini, figlia di Aida; Maristella Lusini, parente di Reanda Basarri, figlia di un martire di Niccioleta.