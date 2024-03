Assemblea annuale per la Società dei Terzieri: saranno approvati bilanci e regolamenti

Massa Marittima (Grosseto). Domenica 10 marzo è il giorno delle assemblee per la Società dei Terzieri. Alle 10.00 si terrà l’assemblea dei soci per adempimenti statutari fondamentali previsti dalla normativa del Terzo settore. L’assemblea dovrà approvare i bilanci consuntivo e preventivo, sono inoltre previste le approvazioni di alcuni regolamenti. L’assemblea annuale è inoltre l’occasione per un confronto fra i soci per la programmazione annuale, che anche quest’anno appare molto impegnativa.

L’assemblea dei soci è formata dai priori dei tre Terzieri di Borgo, Cittanuova e Cittavecchia e dal sindaco del Comune di Massa Marittima.

Successivamente, alle 11.00, l’assemblea dei soci si aprirà a tutti gli iscritti ai Terzieri per un confronto e per informare tutti gli iscritti, per valutare le cose fatte nel 2023, programmare il nuovo anno e informare sui temi aperti.

“L’assemblea degli iscritti – afferma il rettore Angelo Soldatini – non è prevista dall’attuale assetto del Terzo settore, ma io l’ho voluta fortemente perchè credo che sia un momento di incontro di ascolto, di informazione importante fra il consiglio direttivo e gli iscritti. Un momento di condivisione fondamentale per l’associazione. Noi chiediamo nel corso di tutto l’anno collaborazioni, impegni ai nostri iscritti per tante iniziative e manifestazioni che senza di loro non potrebbero essere realizzate, questi soci, questi iscritti devono quindi essere considerati, informati e ascoltati, questo è il senso dell’assemblea degli oscritti”

Il rettore Soldatini invita tutti alla partecipazione dell’assemblea degli iscritti: “E’ un momento di partecipazione, di informazione per capire a fondo le tematiche che hanno caratterizzato l’anno passato e di confronto per affrontare gli impegni all’inizio di un nuovo anno.”

La Società sarà impegnata nei giorni 22, 23, 24 marzo per la manifestazione regionale del Capodanno dell’Annunciazione, che quest’anno la Giunta della Toscana ha scelto di realizzare a Massa Marittima. Saranno presenti tutte le associazioni di rievocazione storica della regione, per un totale di circa 60 gruppi per un totale di 1300 figuranti nei loro splendidi costumi. Un grande impegno per la Società dei Terzieri, che dovrà coordinare tutto il corteo storico che, dopo aver percorso il centro storico, giungerà in piazza Garibaldi, dove avverrà la cerimonia ufficiale, alla presenza di tutte le più altre autorità della regione e delle province e di numerosi Comuni.