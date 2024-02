Il vescovo Giovanni in visita pastorale nella frazione: il programma

Gavorrano (Grosseto). Un evento tanto atteso quanto eccezionale. La parrocchia San Giuseppe Artigiano di Bagno di Gavorrano inaugurerà venerdì 1° marzo la visita pastorale del Vescovo di Grosseto, Monsignor Giovanni Roncari. La visita si concluderà domenica 3 marzo, con la Santa Messa alle 11.30.

Questa è la seconda visita pastorale che la parrocchia di Bagno di Gavorrano ospita. In precedenza aveva accolto Monsignor Franco Agostinelli, dal 15 al 21 gennaio 2006.

Il vescovo sarà a contatto diretto con gli abitanti della zona e con tutti i fedeli.

«Si tratta di una visita in cui è il vescovo a recarsi dove si svolge la vita di fede del popolo di Dio – dichiara il parroco don Marius Balint -, dove la Chiesa si ritrova per ascoltare la Parola e spezzare l’unico pane, per testimoniare la speranza della vita eterna e scambiarsi reciprocamente il dono della carità fraterna».

La connotazione pastorale indica non solo che il soggetto della visita è il vescovo, il quale per la Chiesa locale rappresenta le fondamenta e il simbolo di Cristo, ma anche che gli obiettivi e il metodo della visita hanno lo scopo di promuovere la vita e la missione dei singoli e della comunità.

«La visita pastorale – precisa don Balint – come spiega il direttorio dei Vescovi, è ‘un evento di grazia che riflette in qualche modo l’immagine di quella singolarissima e del tutto meravigliosa visita per mezzo della quale il Pastore sommo, il Vescovo delle nostre anime Gesù Cristo ha visitato e redento il suo popolo’».

Il parroco esorta i fedeli a partecipare e ad approfittare dell’occasione decisamente rara di avere il vescovo per tre giorni consecutivi nella propria comunità. «Nei giorni della sua presenza, esulta e sussulta nel nostro cuore un senso di gioia – dichiara Balint -. Per la nostra comunità è una festa, perché il nostro pastore, che verrà a visitarci, confermerà i fratelli nella fede, porterà la buona notizia del verbo incarnato, ci esorterà nella carità, vivendo al presente con la speranza».

Il programma

Questo il programma delle tre giornate: venerdì primo marzo alle 18.30 il Vescovo parteciperà alla Via crucis parrocchiale, poi, alle 19.15, presiederà un momento assembleare con la gente.

Il 2 marzo, dalle 9.30 fino a mezzogiorno, il Vescovo sarà in chiesa rendendosi disponibile all’ascolto individuale di chi desiderasse parlare con lui o confessarsi. Nel primo pomeriggio incontrerà catechisti, genitori e bambini, poi alle 18 presiederà la Messa.

Infine, domenica 3 marzo la visita si concluderà con la Messa solenne alle 11.30, a cui seguirà un momento conviviale nel salone parrocchiale.