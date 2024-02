“Contro le mafie coscienze in movimento”: il Comune organizza un convegno

Gavorrano (Grosseto). Sabato 2 marzo, a partire dalle 9.30, al centro congressi del Comune di Gavorrano, in località Bagnetti, si terrà il convegno dal titolo “Contro le mafie coscienze in movimento“, nel corso del quale sarà presentato pubblicamente il “Laboratorio osservatorio sulla grande criminalità organizzata”.

“Il nostro Comune, già con l’adesione all’associazione Avviso Pubblico Regioni e Comuni contro le mafie e alla corruzione, ha scelto la sua via e il suo impegno – spiega Massimo Borghi, assessore alla legalità e coordinatore regionale di Avviso Pubblico -. Oggi Gavorrano si propone come punto di riferimento per tutti coloro che si impegnano al contrasto delle mafie e con la massima disponibilità a lavorare sulla formazione e di dare un contributo alla costruzione di una coscienza civile preparata ad affrontare questo problema. Le mafie, purtroppo, sono presenti e agiscono anche nella nostra regione, come dimostrano le inchieste delle forze dell’ordine e della magistratura, e alla loro penetrazione sui territori”.

“Riteniamo che un territorio libero dalle mafie sia garanzia di democrazia per i cittadini e per le imprese, per questo intendiamo lavorare secondo i principi dell’antimafia sociale. Al convegno parteciperanno relatori molto importanti e qualificati e sarà un momento importante di confronto e di crescita del territorio – termina Borghi –. Attraverso questo comunicato invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a dare un prezioso contributo civico alla crescita della coscienza e della conoscenza collettiva del problema che sarà trattato”.