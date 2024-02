Festa di Carnevale al Falusi: è stata organizzata dal Kiwanis Club

Massa Marittima (Grosseto). Giovedì 15 febbraio, il Kiwanis Club Follonica ha organizzato per gli anziani ospiti della casa di riposo Falusi di Massa Marittim, la preannunciata e tradizionale festa di Carnevale.

Il Club era rapprentato dal presidente Loriano Lotti, accompagnato dal Past presidente Guido Mario Biagini e da alcuni soci.

Per tutto il pomeriggio un cantante, Emilio Minucci di Follonica, ha intrattenuto gli anziani della casa di riposo cantando e suonando brani, adatti ad un pubblico ormai non più giovane.

Gli anziani hanno gradito moltissimo l’esibizione canora e la musica. Si sono divertiti ballando fra loro e con il personale dell’Istituto.

Un rinfresco a base di dolci carnevaleschi e bibite, offerto dal Club Kiwanis, ha arricchito la festa.

La direzione della casa di riposo Falusi, rappresentata dalla sua presidente Francesca Mucci e dall’educatrice professionale Debora Lavagnini ha molto apprezzato il gesto, ormai diventato una tradizione consolidata negli anni, del Kiwanis Club Follonica.

Presente anche, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Massa Marittima, l’assessore a politiche culturali e pubblica istruzione Irene Marconi.

Non è stato solo un pomeriggio di festa per gli anziani, ma anche un’occasione per i soci del Kiwanis Club Follonica presenti di poter apprezzare, ancora una volta, la casa di riposo, definita un vero “fiore all’occhiello” della parte nord della provincia di Grosseto.

Anche se lo scopo del Kiwanis è quello di aiutare i bambini di tutto il mondo, il Club Kiwanis di Follonica, con l’organizzazione della festa di Carnevale, vuole essere vicino anche agli anziani, agli ammalati e alle persone sole.

È dall’anno 2006 che, nel periodo di Carnevale, il Kiwanis Club Follonica organizza puntualmente e annualmente, per gli anziani ospiti della casa di riposo Falusi, la festa.

Purtroppo, negli anni 2021 e 2022, a causa della nota pandemia legata al Coronavirus, non è stato possibile effettuarla. Dal 2023, con maggior forza e vigore, il Club Kiwanis ha potuto riprendere ad organizzare l’iniziativa, diventata una consolidata tradizione che si protrarrà anche per gli anni futuri.

Ogni anno, al termine della giornata, i kiwaniani che hanno potuto partecipare alla festa rimangono sempre molto soddisfatti per aver fatto trascorrere alcune ore in allegria alle persone anziane ricoverate nella casa di riposo.

Nella foto: Loriano Lotti, presidente del Kiwanis Club Follonica, con un’anziana ospite della casa di riposo Falusi.