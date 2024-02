“M’illumino di meno”: le iniziative nei comuni della provincia di Grosseto

Roccastrada

Luci spente al castello di Montemassi venerdì 16 febbraio, per tutta la notte, per aderire alla XX edizione di “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2, nell’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto.

L’appuntamento nazionale conta sul patrocinio del Parlamento europeo e della Presidenza della Repubblica e coinvolgerà migliaia di cittadini, istituzioni e associazioni nella promozione di azioni quotidiane volte a ridurre l’impatto energetico e a migliorare il rispetto per l’ambiente.

Cos’è “M’illumino di meno”: è la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar.

“M’illumino di meno” si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è stata istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022.

“Il Comune di Roccastrada – afferma l’assessore all’ambiente, Emiliano Rabazzi – ha rinnovato la sua adesione alla giornata promossa da Caterpillar per sensibilizzare i cittadini su consumi e risparmio energetico attraverso lo spegnimento simbolico dell’illuminazione pubblica e, come fatto anche in passato, abbiamo scelto il castello di Montemassi. L’ambiente e la sua tutela sono, da sempre, obiettivi prioritari per la nostra amministrazione e li portiamo avanti con azioni differenziate, tese a ridurre sprechi e rifiuti e a coinvolgere direttamente i cittadini. Iniziative simboliche come questa aiutano a tenere alta l’attenzione su efficientamento energetico e sviluppo sostenibile e rafforzano la nostra attenzione per la gestione degli impatti ambientali. Un occasione in più per focalizzare l’attenzione sul castello di Montemassi, per il quale questa amministrazione, dopo l’inaugurazione dell’estate scorsa e gli eventi che vi si sono svolti, sta lavorando per la ricerca di ulteriori finanziamenti finalizzati al completamento del progetto di valorizzazione e fruizione del castello”.

Massa Marittima

La biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima anche quest’anno aderisce alla campagna “M’illumino di meno”, la giornata mondiale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dal programma radiofonico Caterpillar – Radio 2 sul corretto uso dell’energia.

Venerdì 16 febbraio, alle 17, verranno spente tutte le luci delle sale della biblioteca e verrà consegnato agli utenti il decalogo delle buone azioni da mettere in pratica per contribuire tutti ad un futuro più sostenibile.

Il decalogo delle buone azioni è consultabile da tutti anche on line al seguente link: https://www.rai.it/milluminodimeno/decalogo/Decalogo-9bb36ca2-2d84-4ef7-ad33-f50999455025.html