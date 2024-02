Verso il Balestro del Girifalco: la Società dei Terzieri organizza l’assemblea dei soci

Massa Marittima (Grosseto). Con le dedicazioni dei due Balestri del Girifalco, il Magistrato della Società dei Terzieri ha ufficializzato l’inizio dell’anno sociale 2024.

Una decisione importante e necessaria a cui è legato il bando dell’amministrazione comunale per la realizzazione del Palio del 128° Balestro del Girifalco, che si disputerà domenica 26 maggio. Il Balestro intitolato a san Bernardino vede quest’anno l’abbinamento della dedicazione al “700° anniversario della realizzazione dell’Arca di San Cerbone, la pregevole opera di Goro di Gregorio terminata proprio nel 1324”. L’opera scultorea è fra le più preziose opere artistiche dei secoli XIII e XIV presenti a Massa Marittima, attualmente conservata nella cattedrale, dove al suo interno sono conservate le spoglie di San Cerbone, vescovo patrono della città e della diocesi.

Il Balestro del 14 agosto sarà invece dedicato a Cosimo I Granduca di Toscana nel 450° anniversario della morte.

“Due dediche significative – afferma il rettore Angelo Soldatini – che il Magistrato ha individuato e deliberato all’unanimità tenendo conto dei criteri e delle consuetudini che vogliono il Balestro di maggio, che è intitolato a San Bernardino, abbinato a temi a carattere spirituale e religioso, mentre quello di agosto, intitolato al Libero Comune, predilige temi civici. L’altro criterio adottato fa riferimento prevalentemente a fatti e persone legati alla storia di Massa Marittima, ma non sono escluse scelte, quando possibile, che richiamano ricorrenze significative legate alla storia della Toscana o anche a personaggi e avvenimenti di rilievo nazionale. In questa direzione quest’anno è stata fatta la scelta su Cosimo I, primo Granduca di Toscana”.

Marzo sarà un mese già impegnativo per la Società dei Terzieri: infatti, il 10 marzo si terranno sia l’assemblea annuale ordinaria dei soci per gli adempimenti statutari, sia, a seguire, l’assemblea di tutti gli iscritti ai Terzieri. Le assemblee si terranno alla sala ‘Gennai’, nel complesso architettonico delle Clarisse, in piazza XXIV maggio. Interverranno il sindaco Marcello Giuntini, il rettore Angelo Soldatini, che terrà la relazione morale sulla vita societaria del 2023, il camerlengo Silvia Bartolozzi, che presenterà i bilanci consuntivo e preventivo.

Il rettore Soldatini invita “tutti alla partecipazione dell’assemblea degli iscritti, che è un momento di partecipazione, di informazione per capire a fondo le tematiche che hanno caratterizzato l’anno passato e di confronto per affrontare gli impegni all’inizio di un nuovo anno”.