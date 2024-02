Giorno del Ricordo: una messa in memoria delle vittime delle foibe

Roccastrada (Grosseto). “Sabato 10 febbraio celebriamo alle 17.00 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Roccastrada per ricordare i massacri delle foibe eseguiti dai partigiani comunisti contro le popolazioni giuliano-dalmate e per ricordare i nostri concittadini uccisi dopo l’8 settembre del 43, i più assassinati a sangue freddo da partigiani comunisti. Ricordiamo affinché non si ripetano più simili barbarie che ancora oggi qualcuno cerca di minimizzare”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato Insieme per Roccastrada.

“Anche quest’anno ricordiamo che a Roccastrada, dove esisteva una foiba profonda 80/100 metri, nota come ‘pozzo sprofondatoio’ – termina la nota –, sono stati infoibati militi della guardia nazionale repubblicana, soldati tedeschi e forze dell’ordine”.