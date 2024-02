Percezione delle mafie sul territorio: il Comune propone un questionario ai cittadini

Gavorrano (Grosseto). “In preparazione del convegno in programma il 2 marzo, ai Bagnetti di Gavorrano, durante il quale sarà presentato il progetto dell’amministrazione comunale sulla costituzione di un laboratorio-osservatorio sulla grande criminalità organizzata, grazie alla collaborazione del dottor Santo Fabiano, esperto in formazione, che sarà il moderatore della nostra iniziativa, abbiamo elaborato un questionario che ci aiuti a capire il livello di percezione che i cittadini del territorio hanno delle mafie”.

A dichiararlo è Massimo Borghi, assessore alla legalità del Comune di Gavorrano e coordinatore regionale per la Toscana di Avviso Pubblico

“Il questionario, naturalmente anonimo, sarà diffuso on-line sul sito e sui canali social del Comune di Gavorrano; non mancheranno neppure momenti di diffusione in presenza – spiega Borghi -. Nell’invitare i cittadini a compilare il questionario, vogliamo ribadire quanto sia molto utile capire il livello di percezione delle mafie e, più in generale, della criminalità organizzata che hanno donne ed uomini del nostro comune, indipendentemente dall’età anagrafica, dal ceto sociale di appartenenza o dal titolo di studi): rappresenta infatti il primo momento di antimafia sociale che, unitamente alla conoscenza del fenomeno ed alla cultura della legalità, costruiscono un baluardo formidabile alla penetrazione mafiosa sui territori, oltre ad essere un momento molto significativo di partecipazione civica. I risultati del questionario saranno resi pubblici in apertura del convegno del 2 marzo dal dottor Fabiano dopo un’attenta analisi e aiuteranno la riflessione di tutti coloro che vorranno onorarci con la loro presenza”.

Per partecipare all’indagine è sufficiente cliccare su questo link: https://it.surveymonkey.com/r/YP5G53X