Istituto Falusi, muore ex presidente: il cordoglio della politica

Massa Marittima (Grosseto). Il Pci delle Colline Metallifere, appresa la notizia della scomparsa di Romano Lenzi, avvenuta recentemente, ne ricorda la figura, dato che Lenzi ha svolto per molti anni il ruolo di presidente dell’Istituto Falusi di Massa Marittima.

“Un ruolo che ha portato avanti con impegno e dedizione per 15 anni a servizio della comunità, occupandosi delle residenze di Massa Marittima e Follonica e lavorando affinchè l’Istituto, originariamente Ipab, venisse trasformato in Azienda dei servizi alla persona – spiega Daniele Gasperi, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere –. Nei suoi mandati ha anche inaugurato la nuova sede dell’Istituto di Massa Marittima trasferendo gli ospiti dalla sede del xastello di Monteregio all’attuale sede in via Pizzetti. Questa importante operazione venne fatta nel dicembre del 1999 e condotta proprio dal presidente Lenzi, che si adoperò, come ricordano i quotidiani dell’epoca, per superare le numerose difficoltà”.

“Fu proprio Romano Lenzi ad imprimere un’accelerazione al trasferimento degli ospiti grazie ad un impegno e all’assunzione di responsabilità che spensero le accese polemiche del momento e consentirono un veloce spostamento dall’ex castello di Monteregio alla nuova struttura, che regalò agli ospiti presenti e a quelli futuri l’attuale e moderna sede dell’Istituto – termina Gasperi -. A lui, alla famiglia vada il cordoglio del Pci dovuto a persone che, come Romano Lenzi, si sono messe a disposizione della comunità e grazie al loro impegno sono stati migliorati servizi di grande civiltà e importanza per i cittadini più fragil”i.