Colline Metallifere, l’appello del Comitato: “Salviamo il patrimonio minerario”

Colline Metallifere (Grosseto). “Vi ricordate del castello minerario di Pozzo Carlo a Fenice Capanne?”.

E’ la domanda che il Comitato Lido Santini rivolge ai cittadini delle Colline Metallifere, con un invito ironico a visitare un immaginario Villaggio di Natale a Fenice Capanne.

“Un villaggio da sogno, un allestimento unico nel suo genere è stato realizzato nel Villaggio di Fenice Capanne – continua la nota del Comitato –. Sul piazzale di Pozzo Carlo, il castello minerario in legno alto 18 metri, recentemente restaurato, è stato addobbato e ora è visibile in tutto il suo splendore. Attraverso la galleria Gustava-Speranza, i visitatori arriveranno nella grotta di Babbo Natale e un trenino porterà alla grotta grande, dove si potrà ammirare il presepe con gli animali. Nel piazzale del villaggio, si può visitare il mercatino e partecipare agli eventi enogastronomici.“

“Purtroppo il castello minerario di Pozzo Carlo è crollato nel settembre del 2021 per la mancanza di cure e attenzione, nonostante che il manufatto rappresentassse uno dei pochi esempi di castello in legno ancora esistenti. Il patrimonio minerario spesso si distrugge perchè non lo conosciamo e oggi non sappiamo neanche più cosa abbiamo distrutto, perchè lo abbiamo dimenticato o non lo vediamo più – sottolinea il Comitato -. Coscienti che la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio minerario rappresentino una questione importante per gli abitanti dei paesi ex minerari e per le nuove generazioni, il Comitato Lido Santini e le comunita di Niccioleta e Fenice Capanne hanno avviato da tempo e stanno portando avanti una serie di azioni per promuovere attraverso un processo partecipato un progetto di rinascita complessiva dei paesi delle Colline Metallifere. Con questi propositi andiamo verso il nuovo anno”.