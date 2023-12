Guasto per Pa Digitale: il Comune non può erogare servizi ai cittadini

Gavorrano (Grosseto). PA Digitale S.p.A. ha informato che i suoi servizi, a causa di un significativo evento che ha interessato il proprio fornitore di infrastruttura cloud, non sono disponibili a partire dall’8 dicembre scorso e non lo saranno almeno fino alla giornata di mercoledì 13 dicembre.

Pertanto gli uffici del Comune di Gavorrano non possono accedere alle banche dati e sono impossibilitati ad erogare i servizi ai cittadini.

“Invitiamo quindi l’utenza e i cittadini a non recarsi negli uffici se non per adempimenti indifferibili – si legge in una nota del Comune di Gavorrano -. Inoltre, anche l’albo pretorio online e tutti i servizi digitali del Comune di Gavorrano collegati al sistema non sono attualmente raggiungibili. Il Comune di Gavorrano è in attesa di ricevere dal fornitore le tempistiche previste per il ripristino dei servizi erogati da PA Digitale ai propri clienti”.

“PA Digitale Spa ha espresso il proprio rammarico per questa spiacevole vicenda, indipendente dalla propria volontà e al di fuori del proprio controllo – termina il comunicato –. Al tempo stesso ha garantito il proprio impegno per il più celere rientro alle normali operazioni e la salvaguardia degli interessi dei propri clienti”.