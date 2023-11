“Non sei sola”: Comune e Commissione pari opportunità organizzano incontro sulla violenza di genere

Gavorrano (Grosseto). Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune, la Commissione pari opportunità, l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” e la ProLoco Gavorrano hanno organizzato un evento ricco di dialogo, confronto e scambi di idee.

Sarà un’occasione per conoscere la nuova Commissione e salutare quella uscente, evidenziando la sua costante presenza sul territorio e il grande lavoro svolto nei trascorsi cinque anni; parteciperanno anche i ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, i quali si sono sin da subito impegnati a realizzare vari lavori, tra cui il logo della locandina, e alcune esibizioni musicali.

L’incontro

Si parlerà di violenza di genere, di come riconoscerla e di come la denuncia sia uno strumento fondamentale per la protezione delle vittime di violenza.

Al termine verrà offerto un aperitivo con degustazione di vini, grazie alla collaborazione con Proloco Gavorrano Aps.

La giornata sarà un tributo in memoria della consigliera e componente della Commissione pari opportunità Silvia Rossetti.