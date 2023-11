Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: due iniziative in città

Massa Marittima (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne venerdì 24 novembre, a Massa Marittima, si svolgeranno due iniziative orientate sul tema dell’educazione affettiva: al mattino, all’istituto superiore “Bernardino Lotti” si terrà un seminario formativo rivolto agli studenti, sulla sicurezza femminile, dal titolo “Impara, previeni, difenditi”. Il pomeriggio, a partire dalle 16, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” è previsto l’incontro aperto ai cittadini dal titolo “Guardare oltre si può”.

“Educazione ai rapporti affettivi e sicurezza femminile. Di questo parleremo nel corso delle iniziative organizzate nella nostra città in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – afferma Grazia Gucci, assessore comunale alle pari oppportunità di Massa Marittima –, perché il fenomeno della violenza richiede tanto lavoro di prevenzione per aiutare le donne a riconoscere i campanelli di allarme e per educare i maschi al rispetto del sesso opposto. Una giornata in cui riflettiamo insieme, con un pensiero inevitabilmente rivolto alla memoria di Giulia Cecchettin e delle altre donne vittime di femminicidio”.

Il seminario formativo nella scuola, promosso dalla Commissione comunale per la pari opportunità, è stato fortemente condiviso con il dirigente scolastico, che ha affidato il coordinamento dell’evento alla professoressa Anna Ciaffone.

“‘Impara, previeni, difenditi0 è un incontro sulla prevenzione e l’autodifesa progettato sulle caratteristiche fisiche e psicologiche delle donne – spiega Ambra Fontani presidente della Commissione comunale per le pari opportunità –, vengono esaminati con gli studenti gli scenari in cui la minaccia può manifestarsi, le differenze tra pensiero maschile e femminile. L’obiettivo è quello di dare informazioni chiare e soprattutto di modificare l’approccio culturale a tale fenomeno.”

Il pomeriggio, alla biblioteca comunale, il primo intervento, dal titolo “Io sono una donna…uccisa da un amore impuro”, sarà a cura della dottoressa Aurida Pardini, dell’Academy Forensic Science, e di Margherita Procopio, Commissario di Polizia della Questura di Grosseto. Subito dopo le rappresentanti del coordinamento delle donne Spi Cgil proporranno delle riflessioni sulle letture a cura dell’associazione Liber Pater. Sarà inoltre presentato il progetto sulla toponomastica femminile a cura della Commissione comunale pari opportunità di Massa Marittima e parteciperà all’evento un rappresentante di Amnesty International. Intervengono Grazia Gucci, assessore alle pari opportunità, e Ambra Fontani, presidente della Commissione pari opportunità.