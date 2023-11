Premiate le vetrine rosa in paese: hanno votato più di duemila persone

Gavorrano (Grosseto). Sono state premiate martedì mattina le vetrine rosa di Gavorrano.

Una gara giocata a suon di “mi piace” sul profilo Facebook di Insieme in rosa onlus. Una manifestazione che era stata rinviata per lutto cittadino indetto per la scomparsa prematura all’età di 61 anni, a causa di una brutta malattia, di Silvia Rossetti, consigliera comunale e imprenditrice molto conosciuta a Gavorrano.

Duemila le persone che hanno votato per le 19 attività del territorio che hanno aderito all’iniziativa lanciata nel mese di ottobre dall’associazione per la lotta contro il tumore al seno.

La premiazione

Ad aggiudicarsi il primo premio, con 239 like, è Agripoint di Gaia Marini a Bagno di Gavorrano, seguita dalla parrucchiera Un diavolo per capello di Roberta Maule a Bagno di Gavorrano, con 220 like, terza la pasticceria Il Muretto di Andrea Zotti a Gavorrano, con 202 like.

«Abbiamo terminato con le premiazioni delle prime tre vetrine la manifestazione – dichiara Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano –, d’obbligo è un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale a tutti i commercianti del territorio che si sono messi in gioco a ottobre, mese della lotta del tumore al seno. Grazie a tutta la comunità che ha risposto in maniera eccellente alla chiamata di Insieme in Rosa onlus».