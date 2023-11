Alluvione in Toscana: azienda maremmana dona prodotti alla popolazione colpita

Grosseto. Un camion della Croce Rossa di Grosseto, carico di prodotti per la pulizia e disinfezione offerti dalla Nuova Solmine S.p.A. di Scarlino, è partito lo scorso venerdì alla volta dei territori toscani colpiti dai recenti fenomeni alluvionali.

“I prodotti donati – dichiara Andrea Marchi, delegato di Protezione Civile presso la Cri regionale – verranno utilizzati dal comitato regionale della Cri per supportare le aziende, abitazioni e famiglie colpite sia a Prato che a Quarrata che a Campi Bisenzio. La distribuzione avverrà in collaborazione con i comitati locali della Cri, che stanno assistendo la popolazione dal 2 novembre”.

“Ringrazio di cuore il presidente della Nuova Solmine, ingegner Luigi Mansi, e tutta l’azienda – aggiunge il presidente della Cri di Grosseto, Hubert Corsi – per la sensibilità dimostrata anche questa volta verso il territorio ed il tessuto sociale toscano. L’azienda chimica infatti aveva già collaborato con la Croce Rossa nel periodo della pandemia da Covid-19 ed anche in questa occasione non ha voluto far mancare il suo prezioso supporto ai territori in difficoltà.”