Giornata mondiale della salute mentale: il museo illuminato di verde

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima aderisce alla Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il prossimo 10 ottobre illuminando di verde il Museo Subterraneo.

La Giornata è promossa dalla Federazione mondiale della salute mentale, che quest’anno celebra il 75° anniversario, e il tema scelto per l’edizione 2023 è “Mental health is an universal human right” (La salute mentale è un diritto universale).

“È essenziale che l’accesso ai servizi di salute mentale sia una responsabilità collettiva – afferma Grazia Gucci, assessore alle politiche sociali del Comune di Massa Marittima – combattendo pregiudizi e stereotipi che impediscono interazioni sociali e ambienti accoglienti, per il benessere di ciascuno individuo. L’edizione di quest’anno è dedicata proprio al tema dei diritti: la salute mentale è un diritto di tutti e, per sensibilizzare la comunità e aumentare la consapevolezza su questa tematica, abbiamo accolto l’invito ad aderire come amministrazione comunale alla campagna di sensibilizzazione, illuminando di verde il nostro Museo Subterraneo.”