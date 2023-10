Torna il Bio Bike Tour: il programma dell’iniziativa

Gavorrano (Grosseto). Sabato 7 e domenica 8 ottobre, nelle colline dell’alta Maremma grossetana, si svolgerà il 2° Bio Bike Tour del bio distretto Colline della Pia.

Il distretto biologico Colline della Pia rappresenta 20 aziende biologiche associate e tre comuni. Il suo areale di circa 13.000 ettari, di cui circa 6.000 ettari biologici ed in conversione, comprende una parte collinare dei comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada. Il bio distretto, in stretta collaborazione con l’Asd Amici2Ruote Gavorrano, sta predisponendo progetti pilota per la digitalizzazione della rete sentieristica volta ad integrare i percorsi esistenti con le realtà produttive e turistiche del bio distretto.

In questa prospettiva il Bio Bike Tour vuole essere l’inizio di un progetto promozionale esteso ed integrato con altre realtà territoriali.

Il Bio Bike Tour

Un evento, patrocinato dai Comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada, che possiamo sintetizzare in tre parole: sport, promozione, ricreazione.

Una ciclo passeggiata aperta a tutti che, per la sue caratteristiche, possiamo definire unica del suo genere.

I partecipanti, oltre ad apprezzare luoghi e paesaggi, con brevi tappe, saranno accolti nelle aziende del biodistretto dove potranno apprezzare prodotti biologici locali a scopo promozionale.

La manifestazione si svolgerà in due giornate, con possibilità di pernottamento negli agriturismi del biodistretto.

Il secondo giorno terminerà con un pranzo sociale al centro sociale di Casteani. In tale occasione i ciclisti potranno acquistare i prodotti conosciuti e apprezzati durante il tour.

“Un momento importante per far conoscere le nostre aziende e i suoi prodotti, che sono un’eccellenza dell’enogastronomia“, dichiara il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri.

“Coniugare sport e promozione del territorio con il Bio Bike tour è una scelta vincente che si ripropone con l’edizione di due giorni quest’anno, proprio per valorizzare ancora di più i percorsi cicloturistici e non solo”, dichiara il vicesindaco di Gavorrano ed assessore allo sport Daniele Tonini.

“Quest’anno il Bio Bike tour, nei due giorni, raddoppierà le presenze rispetto all’anno precedente. Ad oggi le prenotazioni sono oltre i cento biker per il primo giorno e oltre novanta per il secondo. Inoltre, sarà offerto ai partecipanti un simpatico gadget perfettamente in tema con il biologico e che rappresenterà tutta la Maremma toscana, naturalmente sarà una simpatica sorpresa che scopriranno i partecipanti la mattina all’iscrizione. Inizieremo alle 8 con la registrazione dei partecipanti, per poi partire alle 8.30 dalla Rocca di Montemassi, la prima delle splendide undici aziende che visiteremo“, dichiara Giorgio Melillo, presidente della Asd Amici2Ruote.

“Il bio distretto rurale ‘Le colline della Pia’ è nato dal basso – spiega Ivan Terrosi, assessore all’agricoltura e all’ambiente del Comune di Massa Marittima –, in quanto è stata inizialmente promossa da sei aziende del comune di Gavorrano dopodiché si è allargata ottenendo l’adesione di altre imprese agricole di Roccastrada, e di Massa Marittima, oltre al sostegno convinto delle tre amministrazioni comunali. Ad oggi contiamo 20 aziende biologiche aderenti. A breve ci sarà il riconoscimento formale da parte della Regione Toscana. Il Comune di Massa Marittima ritiene importante stare dentro al bio distretto per dare un impulso decisivo alla diffusione del metodo di locale. Il bio distretto della Pia, tra l’altro, è la dimostrazione che i confini amministrativi, quando gli obiettivi sono comuni, non è un problema, così come la sinergia e collaborazione tra pubblico e privato. Per la promozione e la conoscenza del Bio distretto, lo scorso anno è nata una idea vincente grazie soprattutto agli Amici2Ruote d Gavorrano, oltre alle aziende interessate. Visto il successo della iniziativa, oggi siamo alla seconda edizione, allargata alla conoscenza di più aziende, e di conseguenza necessitano due giornate di questa passeggiata in bici turistica, ambientale ed enogastronomica. Le aziende biologiche appartenenti al distretto potranno mettersi in mostra e fare degustare le eccellenze dei loro prodotti. Sicuramente questo appuntamento sarà molto partecipato. L’auspicio di tutti noi e che sia da stimolo per chi si affaccia sul nostro territorio ed in autonomia ripercorra in parte questo percorso che unisce le aziende che si trovano in quest’area, che hanno come obiettivo principale la salvaguardia del paesaggio, la valorizzazione delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali, ma anche l’impegno a promuovere tra i cittadini il consumo di prodotti bio, favorendone la presenza nella ristorazione pubblica e collettiva “

“Iniziative come quella del Bio Bike Tour nascono quando tra Comuni, aziende e territorio c’è una forte sinergia. A monte di questa iniziativa, che presentiamo oggi, c’è un progetto ben più grande, che nasce dall’idea di alcune aziende del Comune di Gavorrano e che porta nel 2021 alla nascita dell’associazione ‘Distretto biologico Colline della Pia’, di cui fanno parte tante altre aziende dei tre Comuni (Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada) insieme alle amministrazioni. Un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale, che oggi ci vede in attesa del riconoscimento da parte della Regione Toscana di Distretto bio e questo perchè le caratteristiche del nostro territorio delineano un contesto adatto ad uno sviluppo rurale sostenibile, basato sul modello dei distretti biologici. Insieme però, alla tutela e alla promozione dell’agricoltura biologica, si affiancano altri obiettivi, come la promozione di una cultura di rispetto dell’ambiente e lo sviluppo e la conoscenza del paesaggio ed è qui che si inserisce a pieno l’evento del Bio Bike Tour , che si svolgerà nei prossimi 7-8 ottobre, un tour per fare conoscere il nostro splendido territorio con le sue aziende. Un weekend dove a farne da padrone saranno natura e sport, lo sport outdoor, che sappiamo essere un segmento del turismo in forte crescita, su cui noi dobbiamo porre particolare attenzione perchè ben si attaglia al nostro territorio”, dichiara Elena Menghini, assessore del Comune di Roccastrada.

“Esprimiamo la massima soddisfazione per la programmazione di questa seconda edizione del Bio Bike Tour, con oltre duecento biker iscritti alle due giornate. Un successo consentito dalla sinergia fra le amministrazioni comunali coinvolte, le aziende facenti parti del bio distretto Colline della Pia, che proporranno degustazioni e presentazioni dei prodotti biologici, e l’associazione Amici2Ruote Gavorrano, a cui è rivolto il nostro sentito ringraziamento per impegno e professionalità di organizzazione dell’evento. Si tratterà di una due giorni sportiva che consentirà ai bikers provenienti da tutt’Italia di godersi l’ambiente incontaminato del nostro territorio e gustare l’ottima qualità dei prodotti enogastronomici messi a disposizione dalle nostre aziende. Un progetto in costante evoluzione, sul quale l’amministrazione intende continuare ad investire per favorire la promozione turistico sportiva, ambientale ed enogastronomica del nostro comune in collaborazione con i nostri operatori locali, con la ferma convinzione che, attraverso una costante sinergia, questo evento costituirà un volano di valorizzazione del nostro territorio”, dichiara l’assessore a turismo, ambiente e attività produttive del Comune di Gavorrano Francesca Mondei.