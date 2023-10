Accoglienza dei minori stranieri: autorità in visita al centro della frazione

Grosseto. Un incontro di presentazione del progetto Msna – Centro di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati, situato in via delle Fonderie a Valpiana, nel comune di Massa Marittima, gestito dalla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo con sede a Bagni di Lucca.

L’incontro

Alla presenza del parlamentare Marco Simiani, del sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, del primo cittadino di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, dell’assessore al sociale di Massa Marittima, Maria Grazia Gucci, del funzionario del Comune di Massa Marittima, Giovanni Segnini, e del responsabile dell’area amministrativa del Comune di Massa Marittima, Laura Rapezzi, il presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli, accompagnato dai responsabili del progetto Veronica e Marco e dagli operatori della struttura Liana, Diallo, Vignato e Gasperini, ha avuto modo di illustrare alle autorità le attività portate avanti dal centro, che ha come scopo quello di avviare un percorso di inclusione, con la possibilità di partecipare alla vita sociale e comunitaria nel pieno rispetto della vita privata e del benessere individuale.

Il centro, che conta otto posti letto per minori di sesso maschile, ha da poco spento la sua prima candelina. Il personale, professionale e qualificato, si è impegnato in questo anno ad adottare ogni provvedimento idoneo a stimolare gli ospiti per lo sviluppo dell’autonomia e del loro percorso di integrazione.

“Attraverso un’accoglienza strutturata e non più straordinaria – ha affermato il presidente Alessandro Ghionzoli – è possibile concepire l’immigrazione non più come un problema, ma come una risorsa per il nostro territorio. L’obiettivo del centro Msna è proprio quello di creare una rete affinché i giovani migranti, privi di ogni riferimento nel nostro Paese, possano trovare risposte precise ed adeguate al loro arrivo. Laboratori didattici, lezioni di italiano, visite culturali: in questo anno, grazie all’intraprendenza e alla professionalità dei nostri responsabili ed operatori, i ragazzi hanno avuto modo di integrarsi nel nostro tessuto sociale nel rispetto del paese che li accoglie”.

Il centro

Il centro Msna è nato dalla volontà di ampliare l’offerta dei servizi proposti dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo anche sul territorio di Grosseto, con l’obiettivo di creare futuribilità all’accoglienza dei migranti e, in particolar modo, di avviare un percorso di inserimento all’interno della rete del “Sistema centrale – Rete Sai”.

Le autorità intervenute hanno avuto modo di apprezzare il lavoro svolto dalla cooperativa e di elogiare l’impegno degli operatori nel cercare di fornire risposte concrete e sostenibili al fenomeno sempre più rilevante dell’immigrazione nel nostro Paese.