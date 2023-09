“Avviso pubblico”: Massimo Borghi nominato coordinatore regionale

Gavorrano (Grosseto). Ieri, 21 settembre, si è riunita a Firenze l’assemblea regionale dell’associazione “Avviso pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione“, per discutere sulle prospettive di allargamento della stessa ad altri Comuni della eegione, attraverso progetti mirati ad estendere la cultura della legalità e delle buone pratiche di governo utilissime per combatterla, arginandone la penetrazione nel tessuto produttivo, sociale e politico e a far conoscere il fenomeno delle mafie e della corruzione attraverso momenti di studio e di approfondimento sia nelle scuole che tra i cittadini, nonché per amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Partendo dal presupposto che la legalità è fondamentale per la vita civile, per la sicurezza e per la crescita della democrazia e del vivere serenamente in comunità protette e sicure, “Avviso pubblico” cercherà di sperimentare anche vere e proprie scuole di politica rivolte soprattutto ai giovani.

Al termine dei lavori l’assemblea regionale di “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro le mafie e la corruzione” ha eletto all’unanimità Massimo Borghi, attuale assessore alla legalità del Comune di Gavorrano, come nuovo coordinatore regionale, visto l’impegno ventennale dello stesso su questi temi.

L’assessore Borghi ha accettato e nelle prossime settimane, coadiuvato da esponenti di altri Comuni e supportato dal gruppo dirigente nazionale, predisporrà un piano di lavoro sui temi sopracitati.