Festa dello Sport e Massa Color: un weekend ricco di iniziative in paese

Massa Marittima (Grosseto). Torna la Festa dello Sport a Massa Marittima sabato 23 settembre, a partire dalle 10, con un’intera giornata all’aperto, dedicata alle associazioni sportive del territorio, con dimostrazioni delle varie discipline, prove e giochi aperti a tutti e, la sera alle 21, la cerimonia di premiazione degli atleti che nell’anno precedente si sono distinti con i risultati raggiunti.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 22 settembre, alle 21, al centro sociale Auser di via Curiel, dove si terrà la “Festa con DJ Set”, a cura del Circolo Tennis.

E per chiudere in bellezza, domenica 24 settembre si svolgerà la prima edizione di Massa Color, una coloratissima corsa di solidarietà non competitiva, organizzata dalla pro loco, e finalizzata alla raccolta fondi per la Farfalla, l’associazione che offre sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Il percorso prevede diversi punti colore dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata (100% naturale e antimacchia). Il bellissimo Parco di Poggio farà da cornice alle due iniziative.

“Protagonisti di questo fine settimana a Massa Marittima sono due eventi all’insegna dello sport – sottolinea Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore comunale allo sport – per lanciare tutti insieme, con le associazioni del territorio, un messaggio forte di attenzione all’importanza dell’esercizio fisico, per la salute e il benessere delle persone di tutte le età. Grazie alla presenza di un tessuto associativo molto attivo, a Massa Marittima si possono praticare diverse discipline sportive e anche questo è un aspetto importante in termini di servizi offerti sul territorio alle famiglie e come elemento attrattivo per nuovi residenti. Durante la manifestazione le nostre associazioni si metteranno in vetrina dimostrando ciò che fanno normalmente al chiuso nelle palestre e sarà pertanto l’occasione per i cittadini di provare, mettersi in gioco, divertirsi e soprattutto sarà una bella occasione per avvicinare allo sport i più piccoli e le persone adulte che non lo praticano abitualmente. Le precedenti edizioni sono state un successo e ci auguriamo anche quest’anno un’ampia partecipazione.”

Le associazioni protagoniste

La Festa dello Sport è promossa dal Comune di Massa Marittima e organizzata con la collaborazione delle associazioni locali. In particolare, partecipano a questa edizione: Circolo Tennis Massa Marittima; Bike Service; Danzart; Karate M.M.A; Moto Club Massa Veternensis; la scuola di ballo Odissea 2001; U.s. Olimpic Pallamano Massa Marittima; Asd Palestra Dinamica; Asd Pattinaggio artistico Gavorrano; Asd Rosso Amaranto scuola di ballo; la Società dei Terzieri massetani; Asd Ytaca; Volley Massa Marittima; Avis Massa Marittima e Pro loco Massa Marittima.

“È bello vedere l’entusiasmo delle associazioni e la voglia di collaborare tutte insieme per la riuscita dell’evento, – sottolinea Irene Marconi, assessore alla Cultura di Massa Marittima –: questo è un aspetto fondamentale che ci rende particolarmente orgogliosi del tessuto associativo locale. La Festa dello Sport, così come Massa Color, sono anche occasioni importanti di incontro e di condivisione. Si dice spesso che i ragazzi non escono e che si incontrano solo virtualmente, lo sport è fondamentale per coltivare anche la socialità.”

Ma ecco il programma di sabato: dalle 10 attività per adulti. Dalle 15 prove libere di tutti gli sport per tutte le età. Dalle 18 giochi popolari. Dalle 20 punto ristoro. Alle 21 cerimonia di premiazione degli atleti.

Informazioni per iscrizioni a Massa Color: e.mail iscrizioni@prolocomassamarittima.it, cell. 338.1929949