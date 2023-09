Adf svela il nuovo depuratore elle frazione: ecco quando

Gavorrano (Grosseto). A Bagno di Gavorrano si svela il nuovo depuratore di AdF.

Tutto pronto per la presentazione dell’impianto realizzato dal gestore del servizio idrico integrato adottando criteri progettuali volti alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico e grazie al quale i cittadini di Bagno di Gavorrano potranno contare su una potenzialità che passa da 5000 a 8500 abitanti equivalenti e su una maggior efficienza dei processi depurativi.

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre, alle 11, in via della Blenda, nella zona artigianale a Bagno di Gavorrano, dove a presentare il nuovo impianto saranno il sindaco Stefania Ulivieri, il presidente di AdF Roberto Renai e l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari.

La cittadinanza è invitata a partecipare.