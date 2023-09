Falusi, muore ex presidente: “Ha salvato l’istituto e i suoi lavoratori”

Massa Marittima (Grosseto). E’ morto Roberto Schiavetti, nato il 21 dicembre 1940 e molto conosciuto a Massa Marittima.

La sua carriera lavorativa è iniziata alla Società italiana del vetro (Siv), che lo ha visto impegnato come sindacalista. Successivamente ha svolto il ruolo di dirigente nella Pilkinton di Torino e successivamente di Mestre (Marghera). È stato presidente della Scuola del Vetro di Murano.

Tra gli incarichi pubblici è stato nominato presidente dell’Amatur a Massa Marittima e poi presidente dell’Istituto Falusi.

Negli ultimi 4 anni di vita è stato consulente dell’Amarcon.

Sposato con Mary, la donna che lo ha accompagnato per tutta la vita, padre di due figlie, Claudia e Roberta.

Il ricordo di Luciano Fedeli

“Roberto Schiavetti è deceduto, un altro amico è volato via, se n’è andato”.

A dichiararlo è Luciano Fedeli, di Massa Marittima, segretario provinciale del Pci.

“Lo voglio ricordare per uno dei suoi impegni della vita che ci ha visto affiancati: l’Istituto Falusi dove, nei limiti delle mie possibilità e competenze, ho collaborato a realizzare i suoi disegni. Penso proprio per l’amicizia disinteressata e fraterna nei miei confronti, dopo il suo primo mandato non gli è stata rinnovata la fiducia da quella politica, in buona parte locale, ma non solo, che non lo ha riconfermato – spiega Fedeli -.Il Falusi era in crisi e venne intrapreso un percorso che si può riassumere in pochi punti. Implementare i volumi di fatturato con l’ingresso nella gestione delle residenze e l’affidamento dei servizi domiciliari (che poi saranno tolti dalla Asl e dal Coeso), questi avrebbero aumentato la solidità del bilancio. Intraprendere un percorso per l’inquadramento del personale andando ad eliminare i costi che ricadevano sull’Asp. Per questo Roberto contattò lo Studio Costantino di Roma che elaborò una ipotesi per stabilizzare le nuove assunzioni con un inquadramento che avrebbe tutelato i lavoratori ed eliminato il rischio di esternalizzazione dei servizi. Cosa che si è persa per una politica che ha fatto altro”.

“Ridurre, alla fine del mandato amministrativo, la locazione che, essendo a conclusione del mandato, non ci venne concessa dalla Regione e che lasciammo aperta ai successivi Consigli di Amministrazione, che l’hanno portata avanti senza supporto della politica e delle istituzioni. Una persona che, nel suo impegno politico – istituzionale, si è adoperata a fare senza riserve e che, come mi ha confessato, sarebbe stato pronto a riprendere e testimoniare. Lo ricordo non prevalentemente per questo, ma soprattutto come amico che mi è stato a fianco nei momenti difficili senza indugio e mi ha sostenuto con quel disinteresse e quella correttezza propria delle persone perbene – termina Fedeli –. A lui e alla famiglia un abbraccio sincero ed un grazie di cuore per non avere mai voltato le spalle al nostro legame, cosa che in tanti e per convenienza hanno fatto. Ciao Roberto, chissà un giorno, forse, ci riabbracceremo e comunque vada riposa in pace”.