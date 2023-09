Don Sebastiano Leone: il sindaco favorevole all’intitolazione di una via

Massa Marittima (Grosseto). “A vent’anni dalla scomparsa, è stata accolta la richiesta presentata al sindaco per l’intitolazione di una via a Massa Marittima in ricordo di don Sebastiano e sarà avviato l’iter secondo le procedure previste”.

A dichiararlo sono Luciano Fedeli, Daniele Gasperi e Franco Tosi.