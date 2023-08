Solidarietà e Sviluppo accoglie Unicef: presentata la piattaforma digitale per giovani migranti

Grosseto. Una piattaforma digitale attiva dal 2016 gratuita ed anonima, pensata per adolescenti e giovani migranti e rifugiati di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Si chiama “U-Report on the move” il progetto presentato lunedì 7 agosto da due delegati Unicef che sono stati accolti dal centro di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Msna) di Valpiana, gestito dalla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo nel comune di Massa Marittima.

L’incontro

L’incontro ha inoltre permesso ai giovani ospiti della struttura di prendere conoscenza della possibilità di un supporto psicosociale gratuito e diretto attraverso la piattaforma, al quale richiedere fare una segnalazione, chiedere supporto o chiarimenti a dubbi che potrebbero avere durante la loro permanenza nelle strutture di accoglienza, nonché su aspetti di carattere legale, sociale, psicologico ed educativo.

Agli ospiti è stato proposto di cercare, attraverso Instagram e Facebook, le informazioni appena apprese e come consultare gli aggiornamenti presenti, oltre che sui social media, anche sul sito web di U-Report On The Move. Dopodiché, con una procedura guidata dai rappresentanti Unicef, ogni ragazzo ha attivato il servizio di messaggistica istantanea sui propri dispositivi mobili in modo da poterne usufruire fin da subito.

I ragazzi hanno dimostrato un alto livello di partecipazione e di coinvolgimento durante tutta la presentazione, facendo domande ed interventi. Inoltre, hanno seguito con entusiasmo tutte le attività di gioco proposte. Complessivamente, è risultato un momento di partecipazione e di informazione rilevante ai fini del raggiungimento dell’indipendenza e dell’autonomia dei ragazzi e di conoscenza dei servizi a loro disposizione. Oltre al materiale informativo del progetto, è stata consegnata a ciascun ragazzo una t-shirt.

“La piattaforma “U-Report on the move” – commenta il presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli – rappresenta uno strumento importante per i nostri ragazzi, in quanto garantisce accesso e partecipazione di opinione su tematiche di loro interesse, nonché informazioni multilingue aggiornate e attendibili relativamente ad argomenti quali le novità in materia di immigrazione, oltre che focus su tematiche attuali, come ad esempio quella relativa al cambiamento climatico, all’energia sostenibile e alla prevenzione”.