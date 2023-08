Degustazioni, musica dal vivo e buon cibo: torna “Calici di stelle”

Massa Marittima (Grosseto). Pronti ad alzare i calici sotto un meraviglioso cielo stellato? Il 10 agosto, dalle 20 alle 24, per le vie del centro storico di Massa Marittima torna “Calici di stelle“. La kermesse notturna più amata dagli appassionati di vino sarà di nuovo protagonista nella Città del Balestro, con le degustazioni, la musica dal vivo e il buon cibo.

“Il settore vinicolo rappresenta una delle eccellenze della nostra terra – dichiara il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – e per il Comune di Massa Marittima ‘Calici di stelle’ è l’occasione per promuovere, in particolare, la Doc Monteregio, comunicando l’indissolubile legame tra vino e territorio. La Strada del Vino Monteregio, costituitasi alla fine degli anni ’90, ha il merito di aver dato in tutti questi anni un contributo fondamentale alla promozione del paesaggio vitivinicolo e delle eccellenze enogastronomiche locali, al turismo del vino e del buon vivere. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che stanno lavorando all’organizzazione dell’evento.”

“‘Calici di stelle’, con il coinvolgimento dei migliori produttori di vino del territorio – aggiunge Irene Marconi, assessore comunale alla cultura e al turismo –, è diventato un richiamo importante per attrarre turisti e visitatori nel nostro bellissimo centro storico. La location contribuisce a rendere magica e piacevole questa serata dedicata alla scoperta dei vini di qualità del territorio, all’incontro e alle buone relazioni.”

“Calici di stelle”, che a livello nazionale è promosso dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, a Massa Marittima viene organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori Monteregio, con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, dei Terzieri Cittanova, Cittavecchia e Borgo, Slow food Condotta Monteregio, la pro loco, la delegazione grossetana dell’Ais e l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere.

Il programma

In degustazione ci saranno le etichette di 18 aziende vitivinicole, per un totale di oltre 80 vini e l’olio del frantoio San Luigi. E poi due postazioni musicali in piazza Cavour e alla Torre del Candeliere, la postazione di Slow Food e quattro punti ristoro gestiti dalla pro loco e dai terzieri di Cittavecchia, Cittanova e Borgo.

Le aziende

Queste le aziende vitivinicole protagoniste dell’edizione 2023 di “Calici di stelle” a Massa Marittima: Tenuta Fertuna; Podere Cigli; Serraiola; Rosae Maris, Montepozzalino; Valentini Wine; Tenuta del Fontino; Cacciagrande; Rigoloccio, Cantina La Cura, Le Sedici; Morisfarms; Riparbella; La Pierotta; I Campetti; Campo Bargello; Podere La Pace; Rocca di Frassinello. Olio in degustazione: Frantoio San Luigi.

L’accesso alle vie del centro storico sarà libero. Per degustare il vino è possibile scegliere di acquistare il kit di degustazione a 10 euro, che dà diritto alla degustazione di vino di 6 aziende oppure scegliere il kit di degustazione da 20 euro, con accesso illimitato a tutte le aziende.