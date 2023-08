Lirica in Piazza, un ristoratore: “Regole immutate, ma alcuni locali non hanno rispettato ordinanza”

Massa Marittima (Grosseto). “Sono costretto a tornare ancora una volta sul fatto delle chiusure per Lirica in Piazza”.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, è Daniele Astorino, del ristorante I Tre Archi di Massa Marittima.

“Innanzitutto esprimo le mie congratulazioni per le serate andate in scena, con un’ottima partecipazione di pubblico sia italiano che straniero. Purtroppo però le serate di Lirica in Piazza non sono solo opera – continua la lettera –. Quello che è andato in scena in questi giorni è vergognoso!!! Dopo la nostra indignazione per le regole inammisibili, uscita sulla stampa tra sabato e domenica scorsi, siamo stati invitati ad una riunione con il primo cittadino lunedì alle 16.00, peccato che l’invito è arrivato solamente alle 12.30 del medesimo giorno. Impossibile organizzarsi in così poche ore, in quando noi facciamo orario continuato sia come servizio bar, ma soprattutto come ristorante e pizzeria. Nelle ore dopo la riunione abbiamo più volte controllo la Pec, per verificare se ci fosse stata qualche variazione nell’ordinanza. Niente di fatto. Per cui le regole sono rimaste invariate, per quanto riguarda gli spazi esterni, dalle 18.30 di ogni sera delle opere rimozione di tavoli e sedie. Mentre per quanta riguarda le sale interne, permesso di lavorare solamente con il personale dello staff ed i residenti di piazza Garibaldi (circa 6 persone) dalle 18.30 alle 21.00″.

“Per cui, a malincuore, siamo stati costretti a tenere abbassate le serrande del nostro ristorante. Ora però pretendiamo risposte!!! Come mai ad altre attività della piazza è stato permesso di lavorare senza dover rispettare l’ordinanza? Che un’amministrazione faccia figli e figliastri non ci sta bene – termina il comunicato –! Attendiamo delle risposte da chi di dovere, in mancanza di tali ci vedremo costretti a dare mandato al nostro legale per capire come possa essere possibile una situazione simile”.

Nella foto in alto: piazza Garibaldi, giovedì 3 agosto alle 19.24

Nella foto in basso: piazza Garibaldi, giovedì 3 agosto alle 20.14