“Calici sotto il castello”: la frazione ospita la prima edizione della manifestazione

Roccastrada (Grosseto). A Montemassi è tutto pronto per ospitare la prima edizione di “Calici sotto il Castello“, un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio, e non solo, potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico, nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l’intera Maremma.

L’evento, in calendario per giovedì 3 agosto a partire dalle 20.00, è organizzato da Arci Montemassi con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Strada del Vino Monteregio. Sono ben 19 i produttori che hanno aderito all’iniziativa e che faranno assaggiare i loro vini nelle postazioni che si articoleranno nelle vie del centro storico tra via del Capezzuolo, piazza Salotto, piazza della Chiesa e piazza Padella.

La scelta del borgo di Montemassi quale sede per lo svolgimento di questo evento, che il Comune intende far diventare un appuntamento fisso di promozione del territorio e delle sue tipicità, è motivata anche dalla nuova vita del castello, oggetto di una recente riqualificazione e valorizzazione e che da ora in poi potrà essere utilizzato per eventi culturali per la collettività.

Tra l’altro, proprio il castello ospiterà mercoledì 2 agosto, alle 19.00, l’esibizione di Giovanni Agostini al violoncello per un evento inserito nella rassegna musicale “Paesi in musica a Roccastrada”, organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con A.Gi.Mus. Grosseto.

Le aziende

Le aziende vitivinicole che parteciperanno all’evento sono: Ampeleia, azienda agricola Bellettini Sauro, azienda agricola Bellini Silvia e Giorgio, azienda La Magia, azienda vitivinicola Il Capannino, Giovanni Valentini, I Campetti, I Forestieri, Il Castagnatello, La Pierotta, Muralia, Podere Cigli, Podere La Pace, Podere Ristella, Querciagrossa, Rocca di Montemassi, Tenuta Gramineta, Tenuta del Fontino, Valdonica. A far da cornice ai produttori di vino ci saranno 2 punti di assaggio gastronomico a cura del ristorante “Al Castello” di Montemassi e della rosticceria “Le Massaie esaurite” di Ribolla.

Inoltre, saranno presenti 3 punti di musica dal vivo di generi diversi, con Alessandro Bigozzi e Jacopo Mai, Annina dj ed Andrea Sax, ed un punto artigianato “Resin Creation” di Rachele Mori.

Arci Montemassi, che organizza la logistica dell’evento, ha previsto all’inizio del percorso di degustazione la vendita del calice in vetro, il cui costo è stabilito in 10 euro ed include 5 coupon di degustazione vino, con la possibilità di fruire fino a 3 assaggi per ognuna delle 5 cantine scelte. Per chi volesse degustare un numero maggiore di produttori, ci sarà la possibilità di acquistare un nuovo coupon per ulteriori assaggi (5 euro per 5 coupon).

L’evento si svolgerà giovedì 3 agosto, dalle 20.00 alle 24.00, e che per qualsiasi informazione può essere contattato il numero 371.6925467.