Il Comune incontra i titolare della discoteca: aumentano i controlli nella frazione

Scarlino (Grosseto). L’amministrazione comunale di Scarlino ha incontrato la proprietà della discoteca Tartana per trovare delle soluzioni ai disagi che si verificano durante le serate di apertura del locale.

«Purtroppo, quando i clienti della discoteca arrivano nella nostra frazione succedono spesso degli spiacevoli episodi – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Abbiamo incontrato pochi giorni fa la prefetta Paola Bernardino proprio per esporle tutte le nostre preoccupazioni, perché chiaramente la nostra Polizia Municipale non ha l’organico sufficiente a gestire le serate di apertura della discoteca. Abbiamo poi richiesto una riunione con la proprietà del locale per trovare delle soluzioni immediate utili a migliorare la situazione: il proprietario, Silvio Passini, si è dimostrato collaborativo e ci ha assicurato che aumenterà il personale di sicurezza all’esterno del Tartana così da presidiare le zone interessate dal passaggio dei clienti della discoteca. Si tratta di un deterrente importante che, unito ai presidi delle forze dell’ordine, speriamo possa portare dei risultati. Inoltre la proprietà sta verificando la possibilità di aumentare le corse della navetta ad orari differenti, così che il flusso all’uscita sia meno impattante. Continueremo a monitorare la situazione perché chi abita nella frazione deve essere tutelato».