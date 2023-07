Indagine sulla frazione: ecco i risultati dei questionari compilati dagli abitanti

Massa Marittima (Grosseto). Il Consiglio di frazione di Niccioleta, in collaborazione con il comitato “Lido Santini”, negli ultimi mesi ha svolto una laboriosa attività di sensibilizzazione e di raccolta dati sul borgo di Niccioleta, con l’intento di rilevare quali sono le aspettative dei suoi abitanti e le criticità che essi avvertono, il loro modo di percepire i luoghi dove si abita, al fine di rintracciare le potenzialità del villaggio per indirizzarle verso una sua rivitalizzazione che possa offrire possibili prospettive di futuro.

Il questionario

Nell’arco temporale di circa 30 giorni, dal 10 maggio fino al 13 giugno, alle famiglie di Niccioleta e ad alcuni niccioletani emigrati che ritornano in estate in paese è stato proposto un questionario che è stato accolto con interesse e apprezzamento.

E’ stato appunto significativo il numero dei questionari restituiti, che ammonta a 89 (più una scheda bianca): infatti, tenuto conto che i nuclei familiari sono circa 116 e di questi circa il 50% è costituito da persone anziane che vivono da sole, i dati mostrano che il coinvolgimento e la disponibilità alla collaborazione da parte degli abitanti sono stati eccezionali.

I risultati dell’indagine sono in corso di approfondimento, ma già una prima analisi dei dati fornisce importanti riflessioni. Innanzitutto, più del 66% dei partecipanti al questionario è costituito da persone che abitano a Niccioleta da più di 31 anni ed il 33% sono addirittura residenti nel paese da generazioni.

Tra le risposte, segnaliamo, ad esempio, quella relativa alla qualità ambientale e alla posizione territoriale strategica del villaggio, che oltre il 90% degli abitanti riconosce come punto di forza, dato il carattere di piccolo borgo in mezzo al bosco. a pochi chilometri dal mare e con un ricco patrimonio culturale. Emergono al contempo elevate criticità legate alla mancanza di servizi essenziali, al conseguente spopolamento e al degrado del patrimonio culturale.

Le priorità

Tre, sostanzialmente, sono le opportunità da cogliere che vengono segnalate con forza dall’indagine:

la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

la produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando le vaste aree minerarie bonificate

lo sviluppo di un turismo orientato alla cultura, alla natura e all’enogastronomia.

Inoltre, rappresentano prioritari servizi di pubblica utilità di cui si avverte la necessità: il servizio di farmacia, l’installazione di un bancomat, il servizio di trasporti e la realizzazione di un luogo di ritrovo, soprattutto per i giovani.

Con viva soddisfazione, dunque, il Consiglio di frazione e il comitato “Lido Santini” ringraziano gli abitanti di Niccioleta e annunciano che “i risultati dell’indagine saranno presentati nelle prossime settimane in un incontro pubblico e saranno raccolti in un documento che andrà presentato in Regione con la richiesta di promuovere un percorso partecipato ai sensi della Legge regionale 46/2013, avviando una co-progettazione tra comunità locale e pubblica amministrazione per favorire una strutturale rinascita di Niccioleta che comunque non faccia perdere al paese la sua identità e distintività”.