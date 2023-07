“Calici sotto il Castello”: la frazione ospita la prima edizione della manifestazione

Roccastrada (Grosseto). Il prossimo 3 agosto, a partire dalle 20.00, il centro storico del borgo di Montemassi ospiterà la prima edizione di “Calici sotto il Castello“, un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio, e non solo, potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico, nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione di cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l’intera Maremma.

Sono circa 15 i produttori che hanno aderito all’iniziativa, alla quale l’amministrazione comunale sta lavorando già da mesi e che in occasione di “Calici sotto il Castello” porteranno i loro vini nelle postazioni che si articoleranno tra via del Capezzuolo, piazza Salotto, piazza della Chiesa e piazza Padella, le stesse vie e piazze che circa un mese fa sono state teatro della rappresentazione dei “Quadri viventi”, una manifestazione culturale che sta crescendo ad ogni edizione e che riesce a stupire le centinaia di visitatori locali e turisti.

La scelta del borgo di Montemassi quale sede per lo svolgimento di questo evento, che il Comune intende far diventare un appuntamento fisso di promozione del territorio e delle sue tipicità, è motivata anche dalla nuova vita del castello. che è stato oggetto di una recente riqualificazione e valorizzazione e che da ora in poi potrà essere utilizzato per eventi culturali per la collettività.

La riunione

L’assenso definitivo allo svolgimento della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Arci Montemassi e la Strada del Vino Monteregio, è stato varato nel corso della partecipata riunione con i produttori che si è tenuta alcuni giorni fa direttamente a Montemassi. E’ proprio in questa occasione che i produttori hanno raccolto l’invito del Comune e, ritenendo la proposta interessante, hanno aderito con entusiasmo con la convinzione di riuscire ad organizzare un grande evento che potrà consolidarsi nel tempo per la valorizzazione di un prodotto, il vino, che ormai anche il territorio di Roccastrada annovera tra le sue specialità.

“Stiamo mettendo in campo tutte le energie necessarie per la buona riuscita di questo evento – dichiara l’assessore Elena Menghini – consapevoli delle potenzialità che offre il nostro splendido territorio e della professionalità messa in campo quotidianamente dai produttori delle eccellenze che lo caratterizzano, come il vino; siamo convinti che iniziative come questa possano riscuotere consenso tra i nostri cittadini, ma anche offrire quel valore aggiunto a tutti i turisti che in quel periodo sono ospitati numerosi nelle strutture del nostro territorio. Proprio a questo proposito inizieremo dai prossimi giorni una campagna promozionale di questo evento coinvolgendo le strutture per cercare di raggiungere il massimo dell’interesse e della partecipazione. L’entusiasmo con il quale i produttori hanno accolto la nostra proposta ci ha dato la convinzione che iniziative come questa, oltre ad essere apprezzate, stimolano la voglia di fare rete per un interesse comune. Approfitto per ringraziare Arci Montemassi e Strada del Vino Monteregio che, con la loro preziosa collaborazione, stanno cercando di risolvere tutti i problemi organizzativi e logistici per l’organizzazione di questo che riteniamo sarà un grande evento”.

“Abbiamo scelto Montemassi – conclude Menghini – perchè riteniamo che la sua immagine molto conosciuta sia spendibile per promuovere le eccellenze del territorio e perchè la valorizzazione di questo borgo, con il suo castell,o deve rappresentare la porta di ingresso alla straordinaria bellezza del nostro splendido territorio. Diamo appuntamento a tutti per le vie del centro storico di Montemassi giovedi 3 agosto dalle 20.00 alle 24.00 con ‘Calici sotto il Castello'”.