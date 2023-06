Pronti due chilometri della nuova dorsale: Adf investe 800mila euro

Roccastrada (Grosseto). È stato completato il primo tratto della bonifica della dorsale di adduzione per Roccastrada: i primi 1,9 chilometri, sui 3 previsti, sono stati completamente rinnovati e sono pronti ad essere messi in esercizio, con la data già fissata per martedì 4 luglio.

Si tratta dell’importante investimento di 800mila euro targato AdF che prevede di sostituire circa 3 chilometri sui 12 totali della dorsale di adduzione che, dallo snodo di Monteleoni, serve il territorio di Roccastrada, nel tratto centrale situato in località Pietratonda. La nuova condotta, in acciaio con rivestimento esterno in polietilene, corre parallela all’esistente.

“AdF mantiene l’impegno preso con la nostra comunità – afferma il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – per un progetto atteso da tempo che risponde alla necessità di ammodernare la rete idrica nel comune di Roccastrada. Esprimo grande soddisfazione per la realizzazione di questo tratto di nuova condotta, Comune e AdF sono al lavoro insieme per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

“La fiducia è tutto, abbiamo fatto una promessa alla comunità di Roccastrada e la stiamo mantenendo – commenta il presidente di AdF Roberto Renai –. Stiamo parlando di un territorio particolarmente vulnerabile dal punto di vista idrico e per questo abbiamo messo in campo una progettualità straordinaria, che oggi vede la luce con la realizzazione di questi 2 chilometri di nuova condotta”.

“Con questo importante investimento di 800mila euro portiamo avanti il nostro piano per il territorio – sottolinea l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –, con particolare attenzione a quelle aree come Roccastrada dove la risorsa idrica ha bisogno di maggiore cura. Un grande piano per il miglioramento infrastrutturale, nell’ottica della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente”.

I lavori

La bonifica include la sostituzione di tutti i pozzetti e organi di manovra, ripristinando anche gli scarichi e sfiati della condotta. Dopo questa prima tranche di lavori, si passerà ai successivi interventi, procedendo sempre per segmenti a partire dai tratti più fragili.

L’attenzione di AdF verso il territorio di Roccastrada è costantemente alta: nel masterplan di azioni a medio e lungo termine ci sono anche importanti lavori di potenziamento dei sistemi di pompaggio e trasporto della risorsa idrica, per circa 150mila euro. L’intervento all’impianto di sollevamento di Sassofortino per Roccatederighi è stato ultimato, sono inoltre in corso i lavori di revamping e potenziamento del sollevamento acquedotto denominato “I Gessi” e sono in programma a breve i lavori di implementazione del sollevamento acquedotto alle vasche della sorgente di Tisignana, mentre prosegue in maniera puntuale l’attività di distrettualizzazione delle reti e di ricerca perdite su tutto il territorio.

Possibili disagi

Il tratto di nuova condotta della dorsale per Roccastrada sarà messo in esercizio martedì 4 luglio. Si tratta di un passaggio per il quale sarà necessaria la chiusura del flusso idrico, pertanto dalle 8 alle 20 potranno verificarsi temporanee mancanze di acqua a Roccastrada paese e zona rurale.

Nell’occasione, verrà in contemporanea eseguito un intervento di miglioramento infrastrutturale all’impianto di sollevamento a servizio del serbatoio pensile di Roccastrada, così da chiudere il flusso una sola volta e ridurre il più possibile gli eventuali disservizi ai cittadini.