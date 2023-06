Sicurezza, vertice tra Prefettura e Unione dei Comuni: “Aumentare controlli”

Massa Marittima (Grosseto). Si è tenuta questa mattina, nella sede dell’Unione dei Comuni metalliferi, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione rappresenta un’ulteriore tappa dei comitati in modalità cosiddetta itinerante, tenuti cioè in sedi diverse dalla Prefettura, con l’intento di accrescere il rapporto con i territori, per esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione

Alla riunione, coordinata dal Prefetto, hanno partecipato il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, il vicario del Questore, Antonino De Santis, per il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Alessio Signoretti, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Nicola Piccinni, e il responsabile del servizio associato di Polizia locale dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, l’Ispettore Adriano Innocenti.

Lo scopo del “decentramento” operativo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha evidenziato il Prefetto, nasce dall’esigenza di stimolare la realizzazione di strategie operative condivise su temi di comune interesse tra gli enti ricompresi all’interno di ambiti territoriali omogenei, mettendo a sistema energie e risorse per massimizzare i risultati a tutela della sicurezza.

In questa direzione, risulta infatti fondamentale rafforzare un presidio capillare del territorio, per favorire forme di collaborazione inter-istituzionale tra le Forze dell’Ordine e le Polizie locali.

Il Prefetto – nell’esprimere apprezzamento per la collaborazione registrata – ha comunque sottolineato la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati in chiave preventiva e di controllo, specialmente nel corso della tagione estiva, momento che costituisce un forte richiamo per i turisti determinando un rilevante aumento delle presenze sul territorio.