“Laboratorio Orto”: al via il progetto didattico inclusivo per i minorenni stranieri

Valpiana (Grosseto). Un progetto metodologico, didattico ed educativo finalizzato ad una pratica inclusiva di condivisione.

È questo “Laboratorio Orto”: un’esperienza formativa rivolta ai minori stranieri non accompagnati (Msna), promossa dalla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, all’interno del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) di Anci e Ministero dell’Interno.

Si tratta di un orto – gestito dalla parrocchia e adiacente alla struttura di accoglienza Msna della cooperativa SoSvi a Valpiana – dove i ragazzi possono condividere momenti di allegria ed impegno tra multicolture, fiori e piante officinali.

“Tutto ciò che mangiamo – spiega il presidente della cooperativa Alessandro Ghionzoli – deriva, direttamente o indirettamente, dalle piante. Per questo è importante imparare a conoscerle e ad utilizzarne i nutrienti per una sana e corretta alimentazione. L’obiettivo è quello di infondere nei ragazzi valori antichi come il rispetto per la natura e la pazienza di saper aspettare. Tramite la motivazione, l’apprendimento e l’impegno dei minori, si promuove l’integrazione nella comunità locale”.