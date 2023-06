“Camminando tra i sapori” e “Merenda nell’oliveta”: una domenica ricca di eventi

Roccastrada (Grosseto). Con gli eventi in programma domenica 25 giugno, si conclude il calendario della manifestazioni di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale di Roccastrada e Pro Loco del territorio. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

La promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici è stato il filo conduttore per tutti gli appuntamenti che si sono sviluppati nel territorio, partendo da Ribolla con “Pasquetta sul prato”, proseguendo con Piloni-Torniella e le sue “Tipicità a tavola”, poi con Sticciano e “Non solo strozzapreti…”, per finire proprio lo scorso weekend con “Mercantine in poggio” organizzato nel capoluogo, con risultati in termini di interesse e di presenze di pubblico, del tutto lusinghieri.

Il programma

“Camminando tra i sapori”

Domenica 25 giugno la Pro Loco Sasso&Forte, insieme alla Pro Loco Roccatederighi, organizzeranno congiuntamente “Camminando tra i sapori“: dalle 10.00 alle 18.00 passeggiata panoramica con partenza dal parco Fonte di Vandro ed arrivo in piazzetta Senesi. Degustazioni lungo il percorso.

“Merenda nell’oliveta”

Nel percorso che si articola nella campagna tra le due frazioni collinari saranno molti i momenti di sosta, in cui ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti tipici e specialità locali; una sosta importante sarà costituita nel pomeriggio, dalla “Merenda nell’oliveta“, momento nel quale olio ed olivicoltura saranno al centro dell’attenzione con un focus su tutto ciò che ruota attorno alla raccolta delle olive fino alla produzione dell’olio. Questo evento particolare, organizzato a livello nazionale dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, alla quale il Comune aderisce da molti anni, ha lo scopo di promuovere la cultura dell’olio.

Entrambi gli eventi che si svolgono nella medesima giornata erano già in programma per domenica 21 maggio, ma furono rimandati a causa delle cattive previsioni metereologiche.

Come partecipare

Per partecipare a “Camminando tra i sapori” e la “Merenda nell’oliveta” occorre prenotare ai seguenti contatti: Irene, cell. 339.7514890, Caterina, cell. 342.1238335, Matilde, cell. 347.3084185.

“In attesa dell’ultimo appuntamento previsto per domenica prossima nella campagna tra Sassofortino e Roccatederighi – dichiara l’assessore Elena Menghini – possiamo già stilare un bilancio degli eventi della rassegna ‘Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori’, che si sono svolti sul territorio; a consuntivo possiamo dichiarare di essere molto soddisfatti rispetto all’operato delle pro loco che hanno organizzato in maniera esemplare gli eventi di questa rassegna, garantendo la presenza di numerosi produttori e di tanti prodotti tipici locali“.

“La bontà dell’organizzazione e la riuscita degli eventi – conclude Menghini – è certificata anche dalle numerose persone che hanno presenziato alle manifestazioni. L’ultima testimonianza in ordine di tempo è proprio relativa all’ultimo week end che ha visto, nel capoluogo, grazie a ‘Mercantine in poggio’ organizzato dalla Pro Loco Roccastrada, la presenza di moltissimi visitatori che hanno potuto accedere alle bellissime cantine del centro storico ed assistere alla riproposizione degli antichi mestieri, nonchè apprezzare il paesaggio dalle rinnovate terrazze panoramiche del Collese”.