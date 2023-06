Gavorrano Summer Camp: tornano i centri estivi per bambini e ragazzi, iscrizioni aperte

Gavorrano (Grosseto). La cooperativa Cuore Liburnia Sociale organizza, in collaborazione con “Arcinprogress Bagno di Gavorrano”, “Le Orme” e “Asd Aequilibrium”, il Gavorrano Summer Camp 2023.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.

Il campo estivo sarà un importante servizio destinato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni e prevede una partecipazione massima di 17 bambini.

Si svolgerà nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15, con il pranzo compreso.

L’iscrizione

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, in caso di famiglie con Isee inferiore ai 20.000,00 euro, entro il 30 giugno 2023. Per informazioni e iscrizioni contattare telefonicamente il numero 378.3026445 (in orario di ufficio), oppure il numero 0565.227212(lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8 alle 13) o tramite mail all’indirizzo coord.infanzia@cooperativacuore.it.

Il Summer Camp, per il secondo anno di seguito, avrà̀ luogo nella sede della Casa del Popolo, in via Marconi 91, a Bagno di Gavorrano.

La Casa del Popolo di Bagno, grazie all’ampia disponibilità̀ dei suoi ambienti, sia esterni che interni, ospiterà bambini e ragazzi, riappropriandosi, in questo frangente di tempo, di alcune delle fondamenta e principi della sua esistenza: l’aggregazione sociale, la solidarietà, la collaborazione e l’offerta di uno spazio utile a molte famiglie.

Il circolo Arcinprogress, orgoglioso della rinnovata fiducia, è pronto ad accogliere le attività estive, guardando al futuro, verso iniziative dello stesso genere.