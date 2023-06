“Intervenire nell’emergenza”: se ne parla in una conferenza con il Generale Figliuolo

Massa Marittima (Grosseto). Prosegue l’attività di service portata avanti dal Rotary Club di Massa Marittima a pochi giorni dalla chiusura dell’annata 2022-2023.

Venerdì 16 giugno, infatti, alle 17.30, nella sala San Bernardino, la città del Balestro avrà l’onore di ospitare il Generale Francesco Paolo Figliuolo come relatore di un evento pubblico, organizzato proprio dal club massetano, in collaborazione con i club di Follonica, Isola d’Elba e Piombino, in cui si parlerà dei fronti emergenziali più significativi e attuali per il nostro Paese.

“Intervenire nell’emergenza”: è questo il tema scelto per la conferenza-dialogo che vedrà il Generale Figliuolo, assieme al moderatore Generale Marco Ciampini, affrontare molte delle questioni che, a partire dai mesi scorsi, hanno suscitato forte interesse ed attenzione da parte dell’opinione pubblica.

Un dialogo inedito che, per la prima volta, si affaccia sulla piazza massetana e che consentirà ai presenti di comprendere da vicino il pensiero e la visione di un Comandante che ha saputo prendere decisioni efficaci in tempi brevi, mettendo in moto una macchina organizzativa articolata e complessa.

“Per noi è un vero onore accogliere il Generale Francesco Paolo Figliuolo qui a Massa Marittima – dichiara il presidente del Rotary Club di Massa Marittima Carlo Vivarelli -. La sua presenza suggella non solo la vicinanza che, da sempre, il nostro club mostra nei confronti delle istituzioni, ma anche la sua capacità di iniziativa nel sostenere progetti divulgativi e di coinvolgimento che puntino a valorizzare la cultura in tutte le sue forme e declinazioni“.

All’evento saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia di Grosseto.

Nel corso dell’evento si approfondiranno i contenuti del libro “Un italiano“, scritto a quattro mani con il giornalista Beppe Severgnini.

L’evento è gratuito ed aperto alla cittadinanza.