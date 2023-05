Cala Violina, torna l’accesso su prenotazione: tutte le informazioni

Scarlino (Grosseto). Si conferma per il terzo anno consecutivo la gestione ad accesso controllato per la spiaggia di Cala Violina. L’obiettivo resta la tutela ambientale e, non da meno, la qualità dell’esperienza dei bagnanti, che siano turisti o residenti del territorio.

I risultati ottenuti dal progetto iniziato nel 2021 hanno dato già i primi risultati: il patrimonio naturalistico dell’area protetta delle Costiere di Scarlino, che comprende oltre a Cala Violina, anche Cala Martina e Cala Civette, ha sicuramente avuto benefici dalla nuova organizzazione.

Come prenotare

Da giovedì primo giugno a sabato 30 settembre alla spiaggia di Cala Violina potranno accedere ogni giorno, dalle 8.30 alle 18.30, 700 persone che dovranno prenotare il loro ingresso sul sito www.calaviolinascarlino.it (per il diritto di prenotazione occorre un contributo di 1 euro). Per i bambini da 1 anno fino a 12 anni non è previsto il versamento del contributo, ma solo la prenotazione, mentre per i piccoli dagli zero ai 12 mesi non occorre neppure riservare il posto. È possibile prenotare 72 ore prima il giorno scelto: il calendario sarà aggiornato costantemente così da dare modo a chi è interessato di riservare i posti.

Restano ad accesso libero Cala Martina e Cala Civette, raggiungibili a piedi o in bicicletta attraverso i sentieri dell’area delle Costiere.

Si ricorda inoltre che a Cala Violina dal primo giugno al 30 settembre non è consentito l’ingresso ai cani – fatta eccezione per i cani guida e da salvamento – ed è sempre vietato il passaggio dei cavalli. Non sono presenti i cestini per i rifiuti: su tutta l’area delle Costiere è vietato abbandonare rifiuti e gettare mozziconi di sigaretta e altri prodotti da fumo. All’ingresso del parcheggio e della spiaggia saranno presenti degli steward che, oltre a controllare le prenotazioni, saranno a disposizione dei bagnanti per fornire loro tutte le informazioni necessarie.

La collaborazione con la Croce Rossa

Inoltre si rinnova anche per quest’estate la collaborazione con la Croce Rossa di Scarlino, che sarà presente con i propri volontari e mezzi a Cala Violina gli ultimi due fine settimana di giugno, nei mesi di luglio e agosto tutti i giorni, e i weekend fino al 15 settembre.

Nei prossimi giorni verranno posizionate le boe che interdicono la navigazione alle imbarcazioni a 300 metri dalla spiaggia di Cala Violina. Quest’estate sarà presente un punto ristoro e inoltre saranno installate delle toilette in legno.

Prenotazioni auto

Sullo stesso sito www.calaviolinascarlino.it sarà possibile prenotare il posto per il proprio veicolo nell’area di sosta di Val Martina (accesso dalla S.P. 158 delle Collacchie, al chilometro 10): gli spazi a disposizione sono 200 al giorno – non sarà possibile il turn over – e il costo giornaliero (a prescindere dall’orario di arrivo) è di 10 euro per auto e moto e di 15 euro per i camper. L’area è accessibile dalle 8 alle 20. Anche in questo caso la prenotazione è possibile solo 72 ore prima del giorno scelto.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Scarlino nei giorni di apertura al pubblico al numero 0566.866288.

«Siamo sicuramente soddisfatti dei risultati ottenuti negli ultimi due anni sia per la tutela dell’ambiente che per i feedback arrivati dai turisti e dai residenti sulla nuova organizzazione – spiega l’assessore al turismo Silvia Travison –. L’attenzione su Cala Violina è sempre alta: abbiamo attivato alcuni progetti con Marevivo onlus, che ha inserito la cala nella sua iniziativa “Adotta una spiaggia”, installato dei cartelli informativi e donato al Comune di Scarlino delle panchine e dei portabici in legno. Collaboriamo con Tartamare per la salvaguardia delle specie marine con particolare attenzione alle tartarughe. Inoltre, l’organizzazione di Cala Violina ha suscitato molto interesse durante l’ultimo incontro del G20 delle spiagge, un segnale importante che fa capire la bontà del nostro progetto che mira, lo ricordo, alla tutela di un patrimonio naturalistico unico nel suo genere».