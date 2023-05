Festa in Rosa: oltre 130 partecipanti e 8 squadre di calcetto nel nome della solidarietà

Bivio di Ravi (Grosseto). Successo per la Festa in Rosa organizzata da Croce Rossa di Ravi e Caldana e Pro Loco Bivio di Ravi e Potassa, domenica scorsa, al parco pubblico del Bivio di Ravi, nel comune. di Gavorrano.. Sono state più di 130 le persone che hanno partecipato alla camminata di 6 chilometri e ben 8 le squadre che hanno partecipato al Torneo di calcetto che hanno aperto la giornata.

L’aperitivo si è consumato nella splendida cornice dell’agriturismo La Cantinetta, che ha ospitato i partecipanti nella sosta prevista durante il percorso grazie alle delizie offerte da Gotti & Morsi di Ravi e dal Forno Chelli. Durante il tour a piedi erano stati previsti, dalla toelettatura cani Lo Scodinzolo, anche dei punti ristoro per i tanti amici a quattro zampe che hanno accompagnato i loro padroni nel percorso. Al rientro, i partecipanti si sono fermato a pranzo. allietati dalla musica di Elena. Nel pomeriggio c’è stata la dimostrazione di Bls con uso di defribillatore.

La raccolta fondi

Un’iniziativa volta a raccogliere fondi in favore di Insieme in Rosa onlus che acquisterà una sonda per la rilevazione del linfonodo sentinella, sia per i pazienti affetti da tumore al seno sia dal melanoma.

«Ringraziamo per il patrocinio i Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Scarlino e l’Asl Toscana Sud Est, che sono sempre vicini alla nostra associazione – afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – e ci coadiuvano nell’organizzazione degli eventi, grazie ai quali, insieme alle donazioni, al 5×1000 e all’impegno di tutti i gruppi delle fatine, siamo riusciti a fare tante importanti donazioni agli ospedali della nostra provincia per migliorare la prevenzione e la cura delle persone affette da patologie oncologiche».

Le prossime iniziative

L’attività di Insieme in Rosa proseguirà il il 27 maggio a Bagno di Gavorrano, nel salone da ballo del Black e White, dove le “fatine” hanno organizzato un torneo di burraco in collaborazione con Castiglione della Pescaia Ads Burraco, Aps Burraco Follonica, Polisportiva Il Grifone, Aps Il Setaccio e Aps Burraco Grossetano.

Il 4 giugno a Castiglione della Pescaia una passeggiata divertente con cuffiette a tanta musica in collaborazione con Walk Lab. E con questi eventi Insieme in Rosa spera di raggiungere la cifra necessaria all’acquisto dello strumento per combattere i tumori.