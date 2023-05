Sportclubby: ecco la app gratuita per utilizzare la parete da arrampicata

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Tra le numerose iniziative promosse dal Comune di Monterotondo Marittimo per ampliare l’offerta delle attività sportive che è possibile praticare nel territorio comunale c’è anche la realizzazione di una parete da arrampicata in via Giacomo Matteotti 817, costruita con un contributo in conto capitale per impiantistica sportiva che l’amministrazione comunale ha ottenuto dalla Regione nel 2020.

La parete adesso è fruibile in modo autonomo da cittadini e turisti scaricando sul cellulare la app gratuita Sportclubby.

“La parete da arrampicata si trova in un’area dedicata alla pratica sportiva dove sono presenti anche il palazzetto comunale dello sport e la palestra comunale – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo –. Il Comune si è impegnato in questi anni per potenziare l’offerta sportiva sul territorio con investimenti tesi a garantire attrezzature e spazi qualificati e sicuri, come il recente percorso enduro per mountain bike, che va ad arricchire l’offerta della trail area a servizio del cicloturismo, dove si trova anche la pumptrack. Siamo un Comune che riconosce il valore dello sport e che incentiva la pratica sportiva a tutti i livelli con impianti moderni e di qualità, a disposizione di cittadini e turisti“.

“L’uso della app Sportclubby – prosegue il sindaco Giacomo Termine – ci consente di stare al passo con i tempi sfruttando appieno tutte le opportunità che vengono garantite dalla tecnologia digitale per migliorare i servizi, automatizzando prenotazioni, pagamenti e ingressi.”

Come funziona la app

Ma ecco come funziona Sportclubby: una volta scaricata la app sul cellulare, per accedere alla parete da arrampicata viene richiesta la lettura di un codice QR che garantisce l’accesso l’utilizzo della struttura al costo di 2 euro all’ora. Ci sono due tipi di orario: nel periodo primaverile estivo, ovvero da aprile ad ottobre, la parete da arrampicata è utilizzabile tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nel periodo invernale, ovvero da novembre a marzo, è utilizzabile dalle 8 alle 17. È possibile fare anche un abbonamento per 15 ingressi al costo di 20 euro.

Trattandosi di uno sport impegnativo, che richiede particolare attenzione per essere praticato in sicurezza, il Comune, con apposita cartellonistica sulla recinzione, riporta il manuale d’uso e il disciplinare.