Sport, solidarietà e divertimento: una giornata di iniziative con Insieme in Rosa

Bivio di Ravi (Grosseto). Insieme in Rosa conclude il mese di aprile, al parco pubblico del Bivio di Ravi, con una domenica di sport, solidarietà e divertimento. Tutto per donare una nuova sonda per rilevare il linfonodo sentinella nei pazienti affetti dal tumore al seno e da melanoma, all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il programma

Il programma inizierà domenica 30 aprile, alle 10.30, con il torneo di calcetto e la passeggiata di circa due ore, con sosta durante il percorso, aperitivo e primo piatto al rientro, la partenza è fissata per le 11. Dalle 12 alle 19 sarà possibile pranzare o fare merende, allietati dall’intrattenimento musicale. Alle 14.30 via con l’esibizione cinofila per i bambini, alle 15.30 seguirà la simulazione di un intervento di emergenza per insegnare come si può salvare una vita per proseguire fino al tardo pomeriggio.

L’iniziativa, organizzata dal comitato della Croce Rossa di Ravi Caldana, dalla Pro loco del Vivio di Ravi e Potassa con la collaborazione di Insieme in Rosa, è aperta a tutti.