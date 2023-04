Lotta alle truffe e diffusione della legalità: i Carabinieri incontrano cittadini e studenti

Massa Marittima (Grosseto). Una serie di incontri, promossi in questi giorni dall’Arma dei Carabinieri, sono stati svolti a Massa Marittima a cura dei Carabinieri della locale Tenenza. Le giornate formative e di sensibilizzazione rientrano in progetti promossi su tutto il territorio nazionale dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e che ogni anno coinvolgono tantissime persone, in particolare giovani studenti ed anziani.

Gli incontri

Gli incontri sono stati infatti di due diversi tipi: da un lato con le fasce più deboli, come quello svoltosi nella sede dell’Auser comunale, allo scopo di illustrare le diffuse ed innovative tecniche poste in essere dai malintenzionati per raggirare i cittadini. Un incontro sentito, che ha fatto registrare la partecipazione di molte persone le quali hanno potuto acquisire una maggiore consapevolezza delle azioni da mettere in campo per fronteggiare situazioni di potenziale raggiro.

Dall’altro invece, incontri volti alla diffusione della cultura della legalità, con i più giovani, come ad esempio con gli studenti dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, che, grazie alla chiacchierata con i Carabinieri, hanno potuto ulteriormente perfezionare la propria coscienza civica e comprendere quanto sia necessario il contributo di ciascuno per arginare la diffusione della droga, del cyberbullismo e delle condotte pericolose alla guida, che, oltre ad essere contrarie al Codice della strada, li mettono in situazioni di estremo pericolo per la loro incolumità. I giovani studenti hanno anche fatto una visita al Comando della locale Tenenza, avvicinandosi all’Arma per un giorno e riuscendo così ad apprezzare lo sforzo quotidiano nella lotta a tutti i fenomeni illegali.

Gli incontri hanno riscosso l’entusiasmo della comunità e saranno rinnovati prossimamente.