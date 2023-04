Uova di Pasqua alle famiglie in difficoltà: donazione del Mosaico del Volontariato

Roccastrada (Grosseto). Sono circa 30 le uova di cioccolato da destinare alle famiglie bisognose del territorio consegnate ieri mattina al sindaco di Roccastrada Francesco Limatola. Il progetto “Un uovo di Pasqua per la pace” è stato promosso dai Condor 81ers, dal comitato provinciale Pgs e dalla Podistica grossetana Maremma per regalare un sorriso a bambini e famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà.

Le famiglie in difficoltà che riceveranno questo dono,sono state individuate grazie alla collaborazione dei servizi sociali, delle parrocchie e delle associazioni che aderiscono al progetto. Le uova verranno distribuite sul territorio a partire da oggi a cura degli uffici comunali, dei servizi sociali e dell’associazione Auser.

“Vogliamo cercare – dichiarano i promotori dell’inizitativa -, anche in quest’occasione speciale qual è la Santa Pasqua, di far sentire meno soli e più amati i bambini più isolati ed in difficoltà della nostra società. Chiediamo, a chi può, di offrire un contributo. Se avete voglia di aiutarci, potete donare un uovo di Pasqua”.

Informazioni

Per qualsiasi informazione possono essere contattati il presidente del Pgs Provinciale di Grosseto, Matteo Di Marzo, al numero 389.0270052, il tesoriere del Pgs provinciale, Michele Marchese, al numero 392.4765595, il direttore sportivo dei Condor 81ers, Claudio Pastorelli, al numero 379.1493795, ed il segretario della Podistica grossetana Maremma, Alessandro Ginanneschi, al numero 349.353873.

I ringraziamenti del sindaco

“Un ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito a questo progetto – dichiara il sindaco Francesco Limatola – con la consapevolezza che questo piccolo dono non riuscirà a risolvere i problemi che molte famiglie devono affrontare quotidianamente, ma con la speranza di riuscire a regalare un sorriso alle famiglie in difficoltà ed ai loro bambini”.