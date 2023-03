Dall’Olanda in Maremma per imparare a fare i tortelli

Gavorrano (Grosseto). Lo chef Sandro Signori, del ristorante Il Boccaccio, associato Confesercenti, sale in cattedra e lo fa con una cooking lesson all’interno del progetto di accoglienza turistica diffusa nel borgo di Caldana, nel comune di Gavorrano, all’interno del progetto “Borghi forum digitale per la rigenerazione dei paesi italiani”, patrocinato dal Ministero della Cultura.

Da realtà a rischio di spopolamento a location da riscoprire e rilanciare con successo sul mercato, intercettando le nuove tendenze del settore, sempre più orientate alla riscoperta delle mete lontane dagli itinerari di massa e votate al turismo esperienziale.

La visita a Caldana

Per il secondo anno consecutivo gli studenti della Stenden university hotel management olandese fanno visita in Toscana. Dopo alcuni giorni di permanenza nel territorio, il 15 marzo sono stati accolti a Caldana per partecipare ad una visita del borgo ed un’esperienza di cooking class.

La classe di ragazzi, che frequentano il nuovo corso di “Alternative accomodation”, ha mostrato molto interesse verso il progetto. Gli studenti sono rimasti entusiasti della piacevole esperienza di cooking class con lo chef Sandro Signori, che ha preparato con loro il classico tortello maremmano, coinvolgendo gli studenti nella lavorazione e taglio della pasta.

«La rivitalizzazione dei borghi medievali dell’entroterra, sempre più oggetto di spopolamento con la conseguente perdita dei servizi essenziali, compresi quelli commerciali, è un tema sul quale la nostra associazione di categoria nutre un sempre maggiore interesse – afferma Confesercenti – e sarà oggetto di approfondimento nella giornata del 23 marzo organizzata a Firenze e riservata agli operatori della categoria, dal titolo “Governare il territorio per lo sviluppo turistico”, la prima di tre iniziative del ciclo “Valore turismo – Integrazione, promozione e sviluppo in Toscana“».