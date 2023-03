Il centro giovanile riapre i battenti: un incontro per illustrare le attività per i ragazzi

Roccastrada (Grosseto). Da lunedì 3 aprile il Kaos Kreativo, in piazza Dante Alighieri, a Roccastrada riapre definitivamente i battenti per nuovi servizi ed attività destinate ai ragazzi nella fascia di età adolescenziale. Il centro riaprirà per tre giorni a settimana: lunedi, mercoledi e venerdì, con orario dalle 15.30 alle 19.00.

L’open day

Per la presentazione dei servizi e delle attività, amministrazione comunale e Coeso Società della Salute di Grosseto organizzano un open day per mercoledì 22 marzo alle 17.00, nel corso del quale i ragazzi potranno incontrare e familiarizzare con la cooperativa che gestirà il servizio, che in quell’occasione presenterà nel dettaglio le attività previste. Alla fine della giornata, verrà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti.

Nei prossimi giorni, anche tramite la diffusione di materiale informativo con il coinvolgimento dell’istituto comprensivo, verranno svolti interventi di pubblicizzazione e sensibilizzazione dei ragazzi della fascia di età interessata dai servizi in programma. Gli educatori, mediante l’attività di educativa di strada, ingaggeranno i ragazzi mettendosi all’ascolto della comunità giovanile con lo scopo di intercettare i loro bisogni, raccogliere le loro percezioni, idee e difficoltà sulla vita a Roccastrada.

Le attività

Al Kaos Kreativo saranno svolte attività di tipo socio-educativo, ludico-ricreativo e di supporto allo studio attraverso l’attivazione di una serie di attività laboratioriali che spaziano dalla lettura alla musica, dallo sport al gioco, dall’interazione tra loro alla relazione con il mondo associazionistico locale, con lo scopo di aiutare i ragazzi nella realizzazione di eventi ed iniziative per loro importanti e significative.

“Vogliamo rilanciare questo servizio che in passato ha prodotto ottimi risultati – dichiara il vice sindaco Stefania Pacciani – per i ragazzi in quella fascia di età adolescenziale che necessitano di spazi di aggregazione per concretizzare i propri interessi e mettere in pratica la loro creatività. Il rapporto di lunga durata (3 anni) che insieme a Coeso abbiamo contrattualizzato con la cooperativa che gestirà i servizi e le attività, anche alla luce della loro esperienza e competenza, garantirà sicuramente il raggiungimento degli obiettivi che il progetto si propone, in primis di aiutarli nella realizzazione di eventi ed iniziative per loro significativi”.

“Mercoledì prossimo presenteremo i servizi e le attività – prosegue Stefania Pacciani – ed i giorni successivi gli educatori della cooperativa contatteranno i ragazzi per pianificare ed avviare le attività secondo i loro interessi e le loro attitudini, offrendo la possibilità di stimolare le opportunità relazionali e la loro capacità di aggregazione. Il Kaos Kreativo sarà aperto per il primo periodo nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, con orario dalle 15.30 alle 19.00, ma in base alle richieste che emergeranno durante le attività, sarà possibile rimodulare le aperture per andare incontro alle esigenze di quelli che dovranno essere i protagonisti del centro di aggregazione, ovvero i ragazzi”.