Mountain bike: ecco l’inaugurazione del primo trail da enduro in paese

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Per gli appassionati di mountain bike, sarà inaugurato a Monterotondo Marittimo, sabato 18 marzo, a partire dalle 14, il primo trail da enduro, realizzato nella nuova trail area, con possibilità di provare il percorso: saranno messe a disposizione bici e caschi.

Il leggendario campione di Freestyle e mountain bike Timo Pritzel sarà ospite della giornata, accompagnato dalle cicliste di Ride Like a Girl Project Asd. Interverrà il sindaco Giacomo Termine.

Il sentiero

Questo primo sentiero all’interno della Trail Area di Monterotondo Marittimo, progettata e sviluppata da Tasso Trail Solution, fa parte di un progetto di sviluppo di destinazione cicloturistica sul quale ha scommesso il Comune, che include la pumptrack, nella zona Lagoni, ed il Bike Center (punto di informazione, officina, ricarica batterie, etc) situato nel piazzale del palazzetto dello sport, in via Giacomo Matteotti, dove si svolgerà l’evento di apertura.

Dopo l’investimento iniziale per realizzare la pump track e il bike center, che ammonta a 218mila euro, il Comune ha affidato alla società Bike Garage & More per i prossimi due anni la gestione dell’info point e l’attività di promozione.

Il programma dell’inaugurazione

Il programma del pomeriggio prevede tra le 14 e le 16 la pedalata libera per provare il nuovo trail e la pump track. Ci saranno delle dirt bike a disposizione e dei caschi.

Seguirà lo spettacolo acrobatico di Gallo Bike Park, musica dal vivo con il duo Nati stanchi e un aperitivo con una selezione di prodotti locali.