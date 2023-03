Società dei Terzieri: assemblea dei soci, assemblea generale degli iscritti e pranzo sociale

Massa Marittima. Assemblea dei soci, assemblea degli iscritti ai terzieri e pranzo sociale sono i tre appuntamenti della Società dei Terzieri massetani in cui è divisa la giornata di domenica 19 marzo.

Il programma

Una giornata impegnativa ed intensa che assume numerosi significati. Alle 10.00 si terrà l’assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo e gli adempimenti statutari previsti dalla normativa per le associazione Aps del Terzo Settore. Alle 10.30 si terrà l’assemblea generale di tutti gli iscritti ai Terzieri e alle 13.00 il pranzo sociale. I tre momenti si terranno al centro Auser in via Gramsci, a Massa Marittima.

Le due assemblee, distinte per contenuti e finalità rappresentano due momenti importanti della vita associativa. L’assemblea generale degli iscritti è il momento per riflettere sulle attività svolte e fare una analisi sugli sviluppi e la programmazione futura.

Un anno, il 2022, ricco di successi per la Società dei Terzieri: basti pensare che su 9 gare con la balestra con le altre compagnie di balestrieri, Massa Marittima ne ha vinte 5 e numerosi sono sempre stati i piazzamenti d’onore, tra cui il prestigioso titolo di campioni italiani a squadre conquistato proprio a Massa Marittima lo scorso luglio nel corso del torneo nazionale.

Il rettore Angelo Soldatini presenterà la sua relazione morale annuale ripercorrendo gli obiettivi raggiunti, le manifestazioni realizzate, ma anche una riflessione sulle difficoltà incontrate e soprattutto un’analisi sulle prospettive di sviluppo della Società dei Terzieri.

L’assemblea degli iscritti

L’assemblea degli iscritti è il luogo di incontro e confronto di tutti gli iscritti ai Terzieri. E’ un momento importante di condivisione, di informazione, di dialogo in cui tutti gli iscritti ai tre Terzieri si ritrovano insieme in un’unica assemblea che vuole essere anche un momento propositivo e di partecipazione.

I primi impegni per i balestrieri massetani con le altre Compagnie sono già programmati il 16 aprile a Lucca e il 25 aprile a Volterra e poi il 1° luglio, ancora a Volterra, per il 56° Torneo nazionale, l’appuntamento più importante della stagione agonistica.

Mentre l’attesa per le gare massetane è già fissata per domenica 28 maggio e il 14 agosto per i due balestri del Girifalco.

Molto impegnativo anche il programma per la Compagnia sbandieratori, che l’anno scorso ha avuto ben 27 impegni. La prima uscita della Società dei Terzieri di quest’anno è prevista per il 25 marzo per la festa del Capodanno dell’Annunciazione, in cui tutti i gruppi storici della Toscana si ritroveranno ad Arezzo per una bella manifestazione con oltre mille figuranti.