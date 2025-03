Il Comune cerca location per celebrare matrimoni e unioni civili: come fare domanda

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato un avviso pubblico di carattere esplorativo per verificare la disponibilità da parte dei proprietari di siti di rilevanza storica, culturale, artistica, ambientale e turistica, presenti nel territorio comunale, a concedere, in comodato d’uso gratuito all’Ente, un locale idoneo a costituire un ufficio distaccato di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

“Sta crescendo la richiesta di luoghi suggestivi e di pregio per la celebrazione di matrimoni, – spiega Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – per questo dal 2019 il Comune si è attivato per concedere al privato la possibilità di candidare degli spazi. Crediamo che il nostro territorio, con il suo straordinario patrimonio storico e paesaggistico, possa offrire scenari davvero unici per chi desidera celebrare un momento speciale come un matrimonio o un’unione civile. Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio aggiuntivo ai cittadini e ai visitatori contribuendo al tempo stesso alla promozione del territorio. Invitiamo quindi i proprietari di strutture che rispettino i requisiti richiesti a partecipare all’avviso, contribuendo così a rendere Massa Marittima una destinazione sempre più attrattiva per chi sceglie di sposarsi in un contesto di bellezza e storia”.

L’istituzione dell’ufficio distaccato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili avrà una durata di 5 anni, a partire dalla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito a favore del Comune. Gli spazi devono avere la dimensione minima di almeno 25 metri quadrati, possedere la conformità edilizia/urbanistica e la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione della capienza massima dichiarata. L’amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea.

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello, debitamente firmata e presentata in busta chiusa, insieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre il 7 aprile 2025 con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata AR all’indirizzo “Comune di Massa Marittima, Settore 1, piazza Garibaldi n. 10, 58024 Massa Marittima (GR)”; a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima, in piazza Garibaldi n. 10, negli orari di apertura al pubblico; per Pec all’indirizzo: comune.massamarittima@postacert.toscana.it.

Informazioni: Serena Nocciolini, tel. 0566.906284, e-mail serenanocciolini@comune.massamarittima.gr.it.

Al seguente link è pubblicato l’avviso e il modello di domanda: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/03/Avviso-per-strutture-private–comodato-per-celebrazione-matrimoni.html