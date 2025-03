Lavori di Adf: possibili disagi in paese

Roccastrada (Grosseto). Martedì 18 marzo AdF sarà al lavoro per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Bartaloni, a Roccastrada.

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 15 e potrebbe determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Bartaloni, via Colombo, via Leonardo da Vinci, via dei Molini, via Marconi, via Carducci, via Manzoni, via della Fonte e via del Termine. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.

